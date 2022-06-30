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30 Haz 2022 - 17:59

Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Araba Pozları Yine Olay Yarattı! Yeni Aşkı Bulduktan Sonra Öyle Bir Değişti Ki… “Maşallah!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in iç çamaşırsız pozları olay üzerine olay yarattı! Araba içerisinden paylaşımlar yapan Hande Erçel, yeni aşkı bulduktan sonra öyle bir değişti ki, akıllar yerinden uçtu gitti! İşte hayranlarından “Maşallah” yorumlarını alan Hande Erçel’in o paylaşımları…