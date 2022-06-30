Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Araba Pozları Yine Olay Yarattı! Yeni Aşkı Bulduktan Sonra Öyle Bir Değişti Ki… “Maşallah!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in iç çamaşırsız pozları olay üzerine olay yarattı! Araba içerisinden paylaşımlar yapan Hande Erçel, yeni aşkı bulduktan sonra öyle bir değişti ki, akıllar yerinden uçtu gitti! İşte hayranlarından “Maşallah” yorumlarını alan Hande Erçel’in o paylaşımları…
Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat veren Hande Erçel, kısa sürede ününe ün katmıştı. Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamış ama ikili olaylı bir biçimde ayrılmıştı. Kerem Bürsin’den sonra aşkı Kaan Yıldırım’da arayan Hande Erçel, aldatma iddialarının ardından hayatından Kaan Yıldırım’ı çıkarmıştı. Yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Hande Erçel, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iç çamaşırsız halleriyle ve güzelliğiyle akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.