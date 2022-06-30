Ezel Dizisinin Ömer’i Bildiğini Gibi Değil! Ezel’in Estetiksiz Haliydi; Görenler Kenan İmirzalıoğlu Sandı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Yok Artık!”
Ezel dizisinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ömer Uçar karakterine hayat veren İsmail Filiz’in son halini görenler dondu kaldı! Akıllarda kalan “Ömer Uçar” profilinden uzaklaşan İsmail Filiz’i sosyal medya takipçiler ise Kenan İmirzalıoğlu sandı! Değişimiyle milyonlara “Yok artık” dedirten İsmail Filiz, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz ve Barış Falay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Ezel dizisi, bir kez izleyenin bir daha unutamayacağı diziler arasında yerini alıyordu. Ezel dizisinde Ömer Uçar karakterine hayat veren İsmail Filiz’in son halini görenler neye uğradığını şaşırdı! Ezel dizisindeki halinden eser bırakmayan İsmail Filiz, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.