Ezel Dizisinin Ömer’i Bildiğini Gibi Değil! Ezel’in Estetiksiz Haliydi; Görenler Kenan İmirzalıoğlu Sandı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Yok Artık!”

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz ve Barış Falay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Ezel dizisi, bir kez izleyenin bir daha unutamayacağı diziler arasında yerini alıyordu. Ezel dizisinde Ömer Uçar karakterine hayat veren İsmail Filiz’in son halini görenler neye uğradığını şaşırdı! Ezel dizisindeki halinden eser bırakmayan İsmail Filiz, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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