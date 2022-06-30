Survivor Batuhan’ın Annesinden Acun Ilıcalı’ya Şok Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Batuhan’ın Defteri Tamamen Kapandı! Meğer 10 Gündür…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, 3 olarak yarışmadan ayrılmıştı. Survivor Batuhan’ın annesi bunun üzerine Acun Ilıcalı’ya ve Acun Medya’ya şok sözlerde bulundu! Dedikleri ise Batuhan Karacakaya’nın defterinin kapamasına neden oldu! 10 gündür Batuhan Karacakaya’nın annesinin çektiği çileler ortalığı kasıp kavurdu! Meğer…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında büyük finale sadece saatler kaldı! Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasından bir isim hayallerine veda ederken; bir isimse kupayı kaldıracaktı. Yarışmaya tam odak katılan Batuhan Karacakaya’nın yarışmadan üçüncü olarak ayrılması annesini çılgına çevirdi! Peki, Batuhan Karacakaya’nın annesi nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.