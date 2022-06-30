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30 Haz 2022 - 19:22

Survivor Batuhan’ın Annesinden Acun Ilıcalı’ya Şok Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Batuhan’ın Defteri Tamamen Kapandı! Meğer 10 Gündür…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, 3 olarak yarışmadan ayrılmıştı. Survivor Batuhan’ın annesi bunun üzerine Acun Ilıcalı’ya ve Acun Medya’ya şok sözlerde bulundu! Dedikleri ise Batuhan Karacakaya’nın defterinin kapamasına neden oldu! 10 gündür Batuhan Karacakaya’nın annesinin çektiği çileler ortalığı kasıp kavurdu! Meğer…