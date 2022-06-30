Müge Anlı’nın Kocası Öyle Bir İsme Benzetildi Ki… “Müge Ablam Yol Yakınken Dön!” Gören Duyan Kahroluyor! “Kaderleri Benzemesin!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müge Anlı’nın kısa bir süre önce evlendiği ortaya çıkmıştı! Aşık olduğunu canlı yayında duyuran Müge Anlı’nın kocası İstanbul Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, öyle bir isme benzetildi ki, gören duyan kahroldu! “Müge Ablam yol yakınken dön” yorumlarını alan Müge Anlı, kocasıyla milyonları alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ele aldığı; kayıp, kaçırılma, faili meçhul cinayetlerle gündemden düşmek nedir bilmiyor. Her bölümü büyük merakla izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Müge Anlı, sezon finali yapılmadan birkaç bölüm önce aşkı bulduğunu ve evleneceğini duyurmuştu. Müge Anlı’nın kocasını görenler ise birine aşırı derece benzediğini dile getirmiş ama bir türlü bulamamıştı. Şimdiyse Müge Anlı’nın kocasının kime benzediği ortaya çıktı! Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.