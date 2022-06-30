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30 Haz 2022 - 20:17

Survivor Nisa’nın Barış Murat Yağcı’dan Önceki Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Evlenmek İstiyorum!” Demişti; Ogeday Girişken’den Daha Yakışıklı Çıktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nisa Bölükbaşı, final yolunda adım adım ilerliyor. Şampiyon olup olmayacağı merak konusu olan Nisa Bölükbaşı’nın özel hayatı hakkında çıkan tek bir detay herkesi şoka uğrattı! Barış Murat Yağcı’dan bile önceki sevgilisi ortaya çıktı! “Evlenmek istiyorum” dediği ismin yakışıklığını görenler ise “Neden Nisa neden!” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…