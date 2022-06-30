Survivor Nisa’nın Barış Murat Yağcı’dan Önceki Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Evlenmek İstiyorum!” Demişti; Ogeday Girişken’den Daha Yakışıklı Çıktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nisa Bölükbaşı, final yolunda adım adım ilerliyor. Şampiyon olup olmayacağı merak konusu olan Nisa Bölükbaşı’nın özel hayatı hakkında çıkan tek bir detay herkesi şoka uğrattı! Barış Murat Yağcı’dan bile önceki sevgilisi ortaya çıktı! “Evlenmek istiyorum” dediği ismin yakışıklığını görenler ise “Neden Nisa neden!” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görülen Nisa Bölükbaşı, yarışmada birçok isimle aşk dedikodularına karışmıştı. Sercan Yıldırım’ın aşkını ilan ettiği Nisa Bölükbaşı, “Erkek arkadaşım var” sözlerini dile getirmişti. Bu sözlerin ardından Nisa Bölükbaşı, yarışmanın bitimiyle Barış Murat Yağcı’yla sevgili olmuştu. O sıralar hayatında kimin olduğu bilinmezken; 2 yıl sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.