- 30 Haz 2022 - 20:37 G: 30 Haz 2022 - 20:47

Gönül Dağı Dizisinden Bir Cenaze Daha Kalkıyor! Dilek’ten Sonra Tabut Omuzlara Alınacak… Her Şey Yerle Bir Oldu! “Final Yapın!”

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan kahreden bir haber daha geldi. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin cenazesinden sonra bir ismin daha diziye ölerek veda edeceği ortaya çıktı! Dilek’ten sonra o isim içinde omuzlara alınacak tabut, yürekleri sızlattı, her şeyi yerle bir etti. Tepkileri alan Gönül Dağı dizisine “Final yapın kurtulalım” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin vefat etmesi seyircilerin yürekleri yakmıştı. Dilek’ten sonra bir karakterin daha diziye veda edeceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Haz 2022 - 20:37 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Kalbime Sakladım 1. Bölüm Full İzle? 30 Haziran 2022 Seni Kalbime Sakladım Dizisi 1. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Balkan Ninnisi Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 28 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Senden Daha Güzel Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 28 Haziran Senden Daha Güzel 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 28 Haziran Senden Daha Güzel 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sevmek Zamanı 2. Bölüm Full İzle! 27 Haziran 2022 Sevmek Zamanı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sevmek Zamanı 2. Bölüm Full İzle! 27 Haziran 2022 Sevmek Zamanı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Ezel Dizisi Neden Bitti, Yeniden Mi Başlıyor? Düğmeye Basıldı! Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener… Sosyal Medyada Patlama Yaşandı! Geliyor… mask
Ezel Dizisi Neden Bitti, Yeniden Mi Başlıyor? Düğmeye Basıldı! Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Yiğit Özşener… Sosyal Medyada Patlama Yaşandı! Geliyor…
Kanal D’den Seversin Kararı Geldi! Seyirciler Bundan Sonra Bambaşka Bir Şey İzleyecek; “Bıktık Artık” Denilince… Yeni İmzalar Atıldı! mask
Kanal D’den Seversin Kararı Geldi! Seyirciler Bundan Sonra Bambaşka Bir Şey İzleyecek; “Bıktık Artık” Denilince… Yeni İmzalar Atıldı!
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeni Adresiyle Şaşırttı! Ortada Dilek Milek Kalmadı; Geri Dönmesi İmkansız Hale Geldi! mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeni Adresiyle Şaşırttı! Ortada Dilek Milek Kalmadı; Geri Dönmesi İmkansız Hale Geldi!
Baba Dizisinin Finali Resmen Verildi! Tüm Oyuncular İstifalarını Vermeye Başladı; Boğaz Boğaza Kavgadan Sonra… “Yok Artık!” mask
Baba Dizisinin Finali Resmen Verildi! Tüm Oyuncular İstifalarını Vermeye Başladı; Boğaz Boğaza Kavgadan Sonra… “Yok Artık!”
Gönül Dağı’nda Oyuncu Değişikliği! Artık Taner’i O İsim Oynayacak; Berk Atan’ın Yeni Karakteri Yıkım Yarattı! “Senarist Kendine Gel!” mask
Gönül Dağı’nda Oyuncu Değişikliği! Artık Taner’i O İsim Oynayacak; Berk Atan’ın Yeni Karakteri Yıkım Yarattı! “Senarist Kendine Gel!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa’nın Barış Murat Yağcı’dan Önceki Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Evlenmek İstiyorum!” Demişti; Ogeday Girişken’den Daha Yakışıklı Çıktı! mask
Survivor Nisa’nın Barış Murat Yağcı’dan Önceki Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Evlenmek İstiyorum!” Demişti; Ogeday Girişken’den Daha Yakışıklı Çıktı!
Müge Anlı’nın Kocası Öyle Bir İsme Benzetildi Ki… “Müge Ablam Yol Yakınken Dön!” Gören Duyan Kahroluyor! “Kaderleri Benzemesin!” mask
Müge Anlı’nın Kocası Öyle Bir İsme Benzetildi Ki… “Müge Ablam Yol Yakınken Dön!” Gören Duyan Kahroluyor! “Kaderleri Benzemesin!”
Survivor Batuhan’ın Annesinden Acun Ilıcalı’ya Şok Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Batuhan’ın Defteri Tamamen Kapandı! Meğer 10 Gündür… mask
Survivor Batuhan’ın Annesinden Acun Ilıcalı’ya Şok Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Batuhan’ın Defteri Tamamen Kapandı! Meğer 10 Gündür…
Ezel Dizisinin Ömer’i Bildiğini Gibi Değil! Ezel’in Estetiksiz Haliydi; Görenler Kenan İmirzalıoğlu Sandı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Yok Artık!” mask
Ezel Dizisinin Ömer’i Bildiğini Gibi Değil! Ezel’in Estetiksiz Haliydi; Görenler Kenan İmirzalıoğlu Sandı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Yok Artık!”
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Araba Pozları Yine Olay Yarattı! Yeni Aşkı Bulduktan Sonra Öyle Bir Değişti Ki… “Maşallah!” mask
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Araba Pozları Yine Olay Yarattı! Yeni Aşkı Bulduktan Sonra Öyle Bir Değişti Ki… “Maşallah!”
Survivor Nisa’nın Sevgilisi “Damat” Oldu! Aileye Girdiğini Gösterdi; Görenler Donup Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Yüzükleri Takmasına Ramak Var… mask
Survivor Nisa’nın Sevgilisi “Damat” Oldu! Aileye Girdiğini Gösterdi; Görenler Donup Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Yüzükleri Takmasına Ramak Var…
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2 Çocuk Olayından Sonra… Öyle Bir Şey Paylaşıldı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! Hayranlarının Kalpleri Titriyor… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2 Çocuk Olayından Sonra… Öyle Bir Şey Paylaşıldı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! Hayranlarının Kalpleri Titriyor…
Ramo Dizisinin Sibel’i Milyonları İkiye Ayırdı! Hayranlarının Kafası Gözü Yarılacak; Artık Son Noktada! İç Çamaşırı Reklamından Sonra… mask
Ramo Dizisinin Sibel’i Milyonları İkiye Ayırdı! Hayranlarının Kafası Gözü Yarılacak; Artık Son Noktada! İç Çamaşırı Reklamından Sonra…
Survivor Sude Burcu Minicik Eteği ve Braletiyle Mert Öcal’a Resti Çekti! Kıskançlıklarıyla Meşhur Sevgilisi Çılgına Dönecek! “Hiç Edep Kalmadı” mask
Survivor Sude Burcu Minicik Eteği ve Braletiyle Mert Öcal’a Resti Çekti! Kıskançlıklarıyla Meşhur Sevgilisi Çılgına Dönecek! “Hiç Edep Kalmadı”
Defne Samyeli’nin Biricik Kızı Nefes Mefes Bırakmadı! Bikinisiyle Annesine Taş Çıkardı; “Anasına Bak Kızını Al!” Fiziğiyle… mask
Defne Samyeli’nin Biricik Kızı Nefes Mefes Bırakmadı! Bikinisiyle Annesine Taş Çıkardı; “Anasına Bak Kızını Al!” Fiziğiyle…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Nisa’nın Barış Murat Yağcı’dan Önceki Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Evlenmek İstiyorum!” Demişti; Ogeday Girişken’den Daha Yakışıklı Çıktı! mask
Survivor Nisa’nın Barış Murat Yağcı’dan Önceki Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Evlenmek İstiyorum!” Demişti; Ogeday Girişken’den Daha Yakışıklı Çıktı!
Müge Anlı’nın Kocası Öyle Bir İsme Benzetildi Ki… “Müge Ablam Yol Yakınken Dön!” Gören Duyan Kahroluyor! “Kaderleri Benzemesin!” mask
Müge Anlı’nın Kocası Öyle Bir İsme Benzetildi Ki… “Müge Ablam Yol Yakınken Dön!” Gören Duyan Kahroluyor! “Kaderleri Benzemesin!”
Survivor Batuhan’ın Annesinden Acun Ilıcalı’ya Şok Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Batuhan’ın Defteri Tamamen Kapandı! Meğer 10 Gündür… mask
Survivor Batuhan’ın Annesinden Acun Ilıcalı’ya Şok Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Batuhan’ın Defteri Tamamen Kapandı! Meğer 10 Gündür…
Ezel Dizisinin Ömer’i Bildiğini Gibi Değil! Ezel’in Estetiksiz Haliydi; Görenler Kenan İmirzalıoğlu Sandı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Yok Artık!” mask
Ezel Dizisinin Ömer’i Bildiğini Gibi Değil! Ezel’in Estetiksiz Haliydi; Görenler Kenan İmirzalıoğlu Sandı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Yok Artık!”
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Araba Pozları Yine Olay Yarattı! Yeni Aşkı Bulduktan Sonra Öyle Bir Değişti Ki… “Maşallah!” mask
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Araba Pozları Yine Olay Yarattı! Yeni Aşkı Bulduktan Sonra Öyle Bir Değişti Ki… “Maşallah!”
Survivor Nisa’nın Sevgilisi “Damat” Oldu! Aileye Girdiğini Gösterdi; Görenler Donup Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Yüzükleri Takmasına Ramak Var… mask
Survivor Nisa’nın Sevgilisi “Damat” Oldu! Aileye Girdiğini Gösterdi; Görenler Donup Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Yüzükleri Takmasına Ramak Var…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL