Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Haz 2022 - 20:37

Gönül Dağı Dizisinden Bir Cenaze Daha Kalkıyor! Dilek’ten Sonra Tabut Omuzlara Alınacak… Her Şey Yerle Bir Oldu! “Final Yapın!”

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan kahreden bir haber daha geldi. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin cenazesinden sonra bir ismin daha diziye ölerek veda edeceği ortaya çıktı! Dilek’ten sonra o isim içinde omuzlara alınacak tabut, yürekleri sızlattı, her şeyi yerle bir etti. Tepkileri alan Gönül Dağı dizisine “Final yapın kurtulalım” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…