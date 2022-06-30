Gönül Dağı Dizisinden Bir Cenaze Daha Kalkıyor! Dilek’ten Sonra Tabut Omuzlara Alınacak… Her Şey Yerle Bir Oldu! “Final Yapın!”
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan kahreden bir haber daha geldi. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin cenazesinden sonra bir ismin daha diziye ölerek veda edeceği ortaya çıktı! Dilek’ten sonra o isim içinde omuzlara alınacak tabut, yürekleri sızlattı, her şeyi yerle bir etti. Tepkileri alan Gönül Dağı dizisine “Final yapın kurtulalım” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin vefat etmesi seyircilerin yürekleri yakmıştı. Dilek’ten sonra bir karakterin daha diziye veda edeceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.