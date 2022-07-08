Sert Sorular Programının Sunucusu Taha Hüseyin Karagöz Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Taha Hüseyin Karagöz Ne Mezunudur?

Şimdilerde sunduğu Sert Sorular isimli program ile seyircisinin dikkatini üzerine çekmiş olan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, sorduğu sorulardan aldığı konuklara kadar her programıyla gündem olmayı başarıyor. Özellikle son programıyla çok ses getirmiş olan Taha Hüseyin Karagöz’ün özel yaşamı da bir hayli merak ediliyor. Peki, Sert Sorular'ın sunucusu Taha Hüseyin Karagöz kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Taha Hüseyin Karagöz ne mezunudur? İşte, detaylar…

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