Sert Sorular Programının Sunucusu Taha Hüseyin Karagöz Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Taha Hüseyin Karagöz Ne Mezunudur?
Son programıyla çok ses getirmiş olan Taha Hüseyin Karagöz’ün özel yaşamı da bir hayli merak ediliyor. Peki, Sert Sorular'ın sunucusu Taha Hüseyin Karagöz kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, ayrıntılar...
Şimdilerde sunduğu Sert Sorular isimli program ile seyircisinin dikkatini üzerine çekmiş olan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, sorduğu sorulardan aldığı konuklara kadar her programıyla gündem olmayı başarıyor. Özellikle son programıyla çok ses getirmiş olan Taha Hüseyin Karagöz’ün özel yaşamı da bir hayli merak ediliyor. Peki, Sert Sorular'ın sunucusu Taha Hüseyin Karagöz kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Taha Hüseyin Karagöz ne mezunudur? İşte, detaylar…
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08 Tem 2022 - 10:57 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.