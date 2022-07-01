- 01 Tem 2022 - 11:01 G: 01 Tem 2022 - 11:08

Survivor Adem Kılıççı'nın Nişanlısı Nil Şenver Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Adem Kılıççı ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Survivor All Star 2022 yarışmasının final geçeside Adem Kılıççı’nın nişanlısı Nil Şenver de vardı. Nil Şenver’i bu andan itibaren yakın takibe alan Survivor All Star 2022 izleyicisi ise, Adem Kılıççı’nın nişanlısının yaşına inanamadı! Peki, Survivor Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver kaç yaşında? İşte, merak edilenler...

Survivor All Star 2022 yarışmasında final yarışı için karşı karşıya gelen Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı’dan kazanan isim belli oldu. İstanbul’da yapılan görkemli bir final ile sezonunu tamamlayan Survivor All Star 2022 yarışmasının final geceside Adem Kılıççı’nın nişanlısı Nil Şenver de vardı. Nil Şenver’i bu andan itibaren yakın takibe alan Survivor All Star 2022 izleyicisi ise, Adem Kılıççı’nın nişanlısının yaşına inanamadı! Peki, Survivor Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver kaç yaşında?  Nil Şenver kimdir, aslen nereli? Nil Şenver mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…

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01 Tem 2022 - 11:01 - Magazin

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