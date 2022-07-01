- 01 Tem 2022 - 11:12 G: 01 Tem 2022 - 11:16

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Hülya Avcı ile Yaşları Dikkat Çekti! Meğer 32 Yıldır…

Son zamanlarda özellikle futbolseverlerin yakın markaja aldığı Abdullah Mucib Avcı’nın özel yaşamı bir hayli merak edilir hale geldi. Peki, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı kaç yaşında? Abdullah Avcı kimdir, aslen nereli? Abdullah Avcı evli mi, eşi kim? İşte, merak edilenler...

Trabzonspor’a bu sene şampiyonluk yaşatan teknik adam Abdullah Mucib Avcı, son dönemlerde spor dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sezon arasına oldukça verimli değerlendiren teknik insanlardan biri olan Abdullah Mucib Avcı, üç ayrı futbolcu ile transfer görüşmelerine çoktan başladı. Öte yandan son zamanlarda özellikle futbolseverlerin yakın markaja aldığı Abdullah Mucib Avcı’nın özel yaşamı da bir hayli merak edilir hale geldi. Peki, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı kaç yaşında? Abdullah Avcı kimdir, aslen nereli? Abdullah Avcı evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

01 Tem 2022 - 11:12 - Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankaragücü Yeni Transferi Jese Rodriguez Bakın Kaç Yaşında? Real Madrid ve PSG Oynayan Jese Rodriguez Nereli, Hangi Takımda ve Mevkide Oynuyor? mask
Ankaragücü Yeni Transferi Jese Rodriguez Bakın Kaç Yaşında? Real Madrid ve PSG Oynayan Jese Rodriguez Nereli, Hangi Takımda ve Mevkide Oynuyor?
TFF’nin Yeni Başkanı Kim Oldu? Mehmet Büyükekşi Kimdir? Mehmet Büyükekşi Ne İş Yapıyor? Tarihte Bir İlke İmza Attı! İşte Detaylar… mask
TFF’nin Yeni Başkanı Kim Oldu? Mehmet Büyükekşi Kimdir? Mehmet Büyükekşi Ne İş Yapıyor? Tarihte Bir İlke İmza Attı! İşte Detaylar…
Süper Lig Ne Zaman Başlıyor? Süper Lig 2022-23 Sezonu Ne Zaman Başlayacak? Ligde Hangi Takımlar Olacak? Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig Başlangıç Tarihleri Belli Mi? mask
Süper Lig Ne Zaman Başlıyor? Süper Lig 2022-23 Sezonu Ne Zaman Başlayacak? Ligde Hangi Takımlar Olacak? Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig Başlangıç Tarihleri Belli Mi?
Ankara Spor Salonu Nerede Nasıl Gidilir? Ankara Arena Spor Salonu Hangi Semtte? Ankara Atatürk Spor Salonu Kaç Kişilik? mask
Ankara Spor Salonu Nerede Nasıl Gidilir? Ankara Arena Spor Salonu Hangi Semtte? Ankara Atatürk Spor Salonu Kaç Kişilik?
2022 FIVB Milletler Ligi Maç Biletleri Ne Kadar, Nasıl Nerede Alınır? 2022 FIVB Milletler Ligi Nerede, Ne Zaman Başlıyor? İşte Ankara’da Oynanacak Maç Listesi… mask
2022 FIVB Milletler Ligi Maç Biletleri Ne Kadar, Nasıl Nerede Alınır? 2022 FIVB Milletler Ligi Nerede, Ne Zaman Başlıyor? İşte Ankara’da Oynanacak Maç Listesi…
Fatih Terim Ankaragücü'ne Mi Geliyor? Ankaragücü Ve Fatih Terim’den Önemli Açıklama! İşte O Detaylar… mask
Fatih Terim Ankaragücü'ne Mi Geliyor? Ankaragücü Ve Fatih Terim’den Önemli Açıklama! İşte O Detaylar…
Fenerbahçeli Arda Güler Bakın Kaç Yaşında! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Mesut Özil İle Arasında Ki Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer… mask
Fenerbahçeli Arda Güler Bakın Kaç Yaşında! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Mesut Özil İle Arasında Ki Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer…
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Mesut Özil İle Arasında Ki Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! mask
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Mesut Özil İle Arasında Ki Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti!
Cristiano Ronaldo’dan Kahreden Haber Geldi! Acı Kaybı Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… mask
Cristiano Ronaldo’dan Kahreden Haber Geldi! Acı Kaybı Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…
Fenerbahçeli Arda Güler Nereli? Arda Güler'in Nereli Olduğunu Görünce Şaşıracaksınız... Ankara Gerçeği Şaşırttı, Meğer Memleketi… mask
Fenerbahçeli Arda Güler Nereli? Arda Güler'in Nereli Olduğunu Görünce Şaşıracaksınız... Ankara Gerçeği Şaşırttı, Meğer Memleketi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Çukur Dizisinin Yamaç’ı Abisiyle Ters Köşe Yaptı! Durum Bildiğini Gibi Değil; Aynı Dizide Bile Oynamışlar! Gören Duyan Şok Oluyor! mask
Çukur Dizisinin Yamaç’ı Abisiyle Ters Köşe Yaptı! Durum Bildiğini Gibi Değil; Aynı Dizide Bile Oynamışlar! Gören Duyan Şok Oluyor!
Nasipse Olur Filmi Konusu Nedir? Nasipse Olur Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak? mask
Nasipse Olur Filmi Konusu Nedir? Nasipse Olur Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?
Survivor Nisa ve Acun Ilıcalı Sevgili mi? Tüyler Ürperdi; Sonuç Televizyon Kırdırdı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Son Nokta Konuldu… mask
Survivor Nisa ve Acun Ilıcalı Sevgili mi? Tüyler Ürperdi; Sonuç Televizyon Kırdırdı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Son Nokta Konuldu…
Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer… mask
Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer…
Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı; Ortalık Karıştı! Adem Mi, Nisa Mı? Devran Terse Döndü; Milyonlar Oturduğu Yerde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı; Ortalık Karıştı! Adem Mi, Nisa Mı? Devran Terse Döndü; Milyonlar Oturduğu Yerde Kaldı! Neler Oluyor?
Tozluyaka Dizisinin Önder’i Tayanç Ayaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Sally Ghalayini ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Tozluyaka Dizisinin Önder’i Tayanç Ayaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Sally Ghalayini ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL