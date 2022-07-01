Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Hülya Avcı ile Yaşları Dikkat Çekti! Meğer 32 Yıldır…
Son zamanlarda özellikle futbolseverlerin yakın markaja aldığı Abdullah Mucib Avcı’nın özel yaşamı bir hayli merak edilir hale geldi. Peki, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı kaç yaşında? Abdullah Avcı kimdir, aslen nereli? Abdullah Avcı evli mi, eşi kim? İşte, merak edilenler...
Trabzonspor’a bu sene şampiyonluk yaşatan teknik adam Abdullah Mucib Avcı, son dönemlerde spor dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sezon arasına oldukça verimli değerlendiren teknik insanlardan biri olan Abdullah Mucib Avcı, üç ayrı futbolcu ile transfer görüşmelerine çoktan başladı. Öte yandan son zamanlarda özellikle futbolseverlerin yakın markaja aldığı Abdullah Mucib Avcı’nın özel yaşamı da bir hayli merak edilir hale geldi. Peki, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı kaç yaşında? Abdullah Avcı kimdir, aslen nereli? Abdullah Avcı evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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01 Tem 2022 - 11:12 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.