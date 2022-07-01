Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Hülya Avcı ile Yaşları Dikkat Çekti! Meğer 32 Yıldır…

Trabzonspor’a bu sene şampiyonluk yaşatan teknik adam Abdullah Mucib Avcı, son dönemlerde spor dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sezon arasına oldukça verimli değerlendiren teknik insanlardan biri olan Abdullah Mucib Avcı, üç ayrı futbolcu ile transfer görüşmelerine çoktan başladı. Öte yandan son zamanlarda özellikle futbolseverlerin yakın markaja aldığı Abdullah Mucib Avcı’nın özel yaşamı da bir hayli merak edilir hale geldi. Peki, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı kaç yaşında? Abdullah Avcı kimdir, aslen nereli? Abdullah Avcı evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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