- 01 Tem 2022 - 11:18 G: 01 Tem 2022 - 11:22

Rabia Soytürk Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Caner Topçu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Kış sezonu boyunca ekranlara Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile gelen Rabia Soytürk, yaz için ise Duy Beni isimli dizide başrolleri Caner Topçu ile paylaşmaya başladı. İkili arasındaki yaş farkı ise, bir hayli dikkat çekti! Peki, Rabia Soytürk kaç yaşında? Rabia Soytürk kimdir, aslen nereli? İşte, merak edilenler...

Canlandırdığı her karakter ile hafızalara kazınmayı başaran genç yeteneklerden biri olan Rabia Soytürk, yaz sezonunu da es geçmedi. Kış sezonu boyunca ekranlara Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile gelen Rabia Soytürk, yaz için ise Duy Beni isimli dizide başrolleri Caner Topçu ile paylaşmaya başladı. İkili arasındaki yaş farkı ise, bir hayli dikkat çekti! Peki, Rabia Soytürk kaç yaşında? Rabia Soytürk kimdir, aslen nereli? Rabia Soytürk hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…  

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01 Tem 2022 - 11:18 - Magazin

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