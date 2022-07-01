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01 Tem 2022 - 11:08

Survivor Nisa’nın Şampiyonluk İçin Kaç SMS Aldığı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Canlı Yayında Duyurdu; Adem, Ayşe, Batuhan Mosmor Olacak…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir sezon daha bitti! Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olarak adını kazıdığı Survivor All Star yarışmada heyecan üst seviyelere kadar taşınmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın ne kadar SMS aldığı ise büyük bir merak konusu olmuştu ki, Acun Ilıcalı canlı yayında her şeyi tek tek açıkladı! Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya’nın bu sonuçlar karşısında mosmor olacağı gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…