Duy Beni Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Duy Beni Hangi Kanalda Yayınlanıyor? İşte Duy Beni Dizisinin Konusu ve Oyuncuları….
Fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken Duy Beni dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Duy Beni dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Duy Beni hangi kanalda yayınlanıyor? İşte, merak edilenler...
Yaz dizilerinin seyirci kantarına çıkmaya devam ettiği şu günlerde kanallar en iddialı kozlarını reytinglerin yükseldiği dönemlere saklıyor. O kozlardan biri olan ve dün akşam yayınlanan tanıtım fragmanı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Duy Beni isimli dizinin ise, ekran macerasının başlayacağı tarih nihayet başlamış bulunuyor! Peki, Duy Beni dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Duy Beni hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Duy Beni dizisinin konusu ve oyuncuları….
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01 Tem 2022 - 11:26 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.