- 01 Tem 2022 - 11:26 G: 01 Tem 2022 - 11:31

Duy Beni Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Duy Beni Hangi Kanalda Yayınlanıyor? İşte Duy Beni Dizisinin Konusu ve Oyuncuları….

Fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken Duy Beni dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Duy Beni dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Duy Beni hangi kanalda yayınlanıyor? İşte, merak edilenler...

Yaz dizilerinin seyirci kantarına çıkmaya devam ettiği şu günlerde kanallar en iddialı kozlarını reytinglerin yükseldiği dönemlere saklıyor. O kozlardan biri olan ve dün akşam yayınlanan tanıtım fragmanı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Duy Beni isimli dizinin ise, ekran macerasının başlayacağı tarih nihayet başlamış bulunuyor! Peki, Duy Beni dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Duy Beni hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Duy Beni dizisinin konusu ve oyuncuları….

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01 Tem 2022 - 11:26 - Dizi Haberleri

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