- 01 Tem 2022 - 11:28 G: 01 Tem 2022 - 11:36

Asgari Ücret İçin Son İmza Atıldı! Bundan Sonra Milyonlar Bu Rakamı Alacak! Recep Tayyip Erdoğan Açıklayacak… Tam Tamına…

Aralık 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında belirlenen asgari ücret zammını açıklamıştı. Bununla birlikte 2022 yılında asgari ücrete %50,53 oranda zam uygulanmıştı ve net asgari ücret de 4 bin 253 TL seviyesine yükseltilmişti. İşte detaylar...

Ancak 2022 yılında artan enflasyon nedeniyle yıl içinde asgari ücrete ikinci zam talebi gündeme geldi ve asgari ücret için bir kez daha düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağını bugün açıklaması bekleniyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz ayında, TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına enflasyondaki artış oranına göre zam uygulanacak. 

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01 Tem 2022 - 11:28 - Gündem

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