Asgari Ücret İçin Son İmza Atıldı! Bundan Sonra Milyonlar Bu Rakamı Alacak! Recep Tayyip Erdoğan Açıklayacak… Tam Tamına…

Ancak 2022 yılında artan enflasyon nedeniyle yıl içinde asgari ücrete ikinci zam talebi gündeme geldi ve asgari ücret için bir kez daha düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağını bugün açıklaması bekleniyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz ayında, TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına enflasyondaki artış oranına göre zam uygulanacak.

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