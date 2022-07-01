Tozluyaka Dizisinin Derya’sı Dolunay Soysert Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri (Cemre) Ecem Çalhan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Tozluyaka dizisinin başrol oyuncularından biri olan Dolunay Soysert ise, bu dizinin ilk bölümünün hemen ardından mercek altına alınan isimlerden biri oldu! Peki, Tozluyaka dizisinin Derya’sı Dolunay Soysert kaç yaşında? Dolunay Soysert kimdir, aslen nereli, evli mi? İşte, ayrıntılar...
FOX TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlayan Tozluyaka, bir gençlik dizisi olarak yaz sezonuna iddialı bir giriş yaptı. Tozluyaka dizisinin başrol oyuncularından biri olan Dolunay Soysert ise, bu dizinin ilk bölümünün hemen ardından mercek altına alınan isimlerden biri oldu! Peki, Tozluyaka dizisinin Derya’sı Dolunay Soysert kaç yaşında? Dolunay Soysert kimdir, aslen nereli, evli mi? Dolunay Soysert hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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01 Tem 2022 - 11:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.