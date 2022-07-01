Tozluyaka Dizisinin Derya’sı Dolunay Soysert Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri (Cemre) Ecem Çalhan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

FOX TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlayan Tozluyaka, bir gençlik dizisi olarak yaz sezonuna iddialı bir giriş yaptı. Tozluyaka dizisinin başrol oyuncularından biri olan Dolunay Soysert ise, bu dizinin ilk bölümünün hemen ardından mercek altına alınan isimlerden biri oldu! Peki, Tozluyaka dizisinin Derya’sı Dolunay Soysert kaç yaşında? Dolunay Soysert kimdir, aslen nereli, evli mi? Dolunay Soysert hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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