Tozluyaka Dizisinin Önder’i Tayanç Ayaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Sally Ghalayini ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Ekranların beğenilen erkek oyuncularından biri olan Tayanç Ayaydın, şimdilerde FOX TV ekranlarının yeni dizisi Tozluyaka ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Yeni dizisinde canlandırdığı Önder karakteri ile bir hayli sevilen Tayanç Ayaydın’ı yakından takip etmeye başlayan seyircisi, ünlü oyuncunun yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, Tozluyaka dizisinin Önder’i Tayanç Ayaydın kaç yaşında? Tayanç Ayaydın kimdir, aslen nereli, sevgilisi var mı? Tayanç Ayaydın hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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