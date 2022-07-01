Tozluyaka Dizisinin Önder’i Tayanç Ayaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Sally Ghalayini ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Önder karakteri ile bir hayli sevilen Tayanç Ayaydın’ı yakından takip etmeye başlayan seyircisi, ünlü oyuncunun yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, Tozluyaka dizisinin Önder’i Tayanç Ayaydın kaç yaşında? Tayanç Ayaydın kimdir, aslen nereli, sevgilisi var mı? İşte, merak edilenler...
Ekranların beğenilen erkek oyuncularından biri olan Tayanç Ayaydın, şimdilerde FOX TV ekranlarının yeni dizisi Tozluyaka ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Yeni dizisinde canlandırdığı Önder karakteri ile bir hayli sevilen Tayanç Ayaydın’ı yakından takip etmeye başlayan seyircisi, ünlü oyuncunun yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, Tozluyaka dizisinin Önder’i Tayanç Ayaydın kaç yaşında? Tayanç Ayaydın kimdir, aslen nereli, sevgilisi var mı? Tayanç Ayaydın hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
01 Tem 2022 - 11:40 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.