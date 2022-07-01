Oktay Kaynarca’ya Hayatının Darbesi İndirildi! EDHO’nun Yine Hatırı Vardı; Elini Kolunu Sallayıp Çıktı, Gitti! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor…

Geçtiğimiz yıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekranlara gelmesi beklenirken; Baba Parası isimli film ekranlara gelmişti. Salı akşamlarının yıldızı olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ATV ve yapım arkasında çıkan sorunlardan sonra ekranlara veda ettiği ortaya çıkmıştı. Oktay Kaynarca ise bir daha Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bir daha ekranlarda olmayacağını duyurmuştu. Sosyal medyayı sallayan bu ifadelerden hemen sonra Oktay Kaynarca yeni projeye başlamıştı. Yeni projesinden ise yine yakıcı haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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