Oktay Kaynarca’ya Hayatının Darbesi İndirildi! EDHO’nun Yine Hatırı Vardı; Elini Kolunu Sallayıp Çıktı, Gitti! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oktay Kaynarca’ya hayatının darbesi resmen indi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra yaşanan kriz, hatır gönül bırakmadı! Elini konulunu sallayıp çıkan isim, kriz üzerine kriz yaşattı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum; Oktay Kaynarca sevenlerini derinden sarstı! Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz yıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekranlara gelmesi beklenirken; Baba Parası isimli film ekranlara gelmişti. Salı akşamlarının yıldızı olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ATV ve yapım arkasında çıkan sorunlardan sonra ekranlara veda ettiği ortaya çıkmıştı. Oktay Kaynarca ise bir daha Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bir daha ekranlarda olmayacağını duyurmuştu. Sosyal medyayı sallayan bu ifadelerden hemen sonra Oktay Kaynarca yeni projeye başlamıştı. Yeni projesinden ise yine yakıcı haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.