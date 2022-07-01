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01 Tem 2022 - 11:48

Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı; Ortalık Karıştı! Adem Mi, Nisa Mı? Devran Terse Döndü; Milyonlar Oturduğu Yerde Kaldı! Neler Oluyor?

2014 yılından bu yana TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor Türkiye programı, bu süreçte zaman zaman da All Star formatı ile ekranlara geldi. İzleyicilerin ayrı bir heyecan ve merakla takip ettiği All Star sezonlarından biri de 2022 yılında izleyicisi ile buluştu. İşte detaylar...