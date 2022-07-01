Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı; Ortalık Karıştı! Adem Mi, Nisa Mı? Devran Terse Döndü; Milyonlar Oturduğu Yerde Kaldı! Neler Oluyor?
2014 yılından bu yana TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor Türkiye programı, bu süreçte zaman zaman da All Star formatı ile ekranlara geldi. İzleyicilerin ayrı bir heyecan ve merakla takip ettiği All Star sezonlarından biri de 2022 yılında izleyicisi ile buluştu. İşte detaylar...
Ocak ayından bu yana devam eden Survivor 2022 All Star programı, dün akşam itibariyle final yaptı ve şampiyonunu belirledi. Programda ortaya çıkan söylentiler ve sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarla Survivor All Star’ın şampiyonunun önceden ifşa edildiği iddia edilmişti. Şampiyonun açıklanması ile birlikte ortalık karıştı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
01 Tem 2022 - 11:48 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.