Survivor Nisa ve Acun Ilıcalı Sevgili mi? Tüyler Ürperdi; Sonuç Televizyon Kırdırdı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Son Nokta Konuldu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 30 Haziran 2020’de adaya veda eden Nisa Bölükbaşı tam iki yıl sonra 30 Haziran 2022’de kupayı kaldıran isim olmuştu. Performans olarak aşırı derece düşük olan Nisa Bölükbaşı’nın yarışmadan şampiyon olarak çıkması sosyal medyayı ayağa kaldırdı ve birçok kişi ise Nisa Bölükbaşı’nın Acun Ilıcalı’yla sevgili olduğunu iddia etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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