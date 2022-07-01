- 01 Tem 2022 - 12:07 G: 01 Tem 2022 - 12:16

Çukur Dizisinin Yamaç’ı Abisiyle Ters Köşe Yaptı! Durum Bildiğini Gibi Değil; Aynı Dizide Bile Oynamışlar! Gören Duyan Şok Oluyor!

Türkiye’de uzun yıllar boyunca birçok dizi ve filmde rol almış olan, uzun zaman önce geniş kitlelere ulaşan ve Çukur dizisinde başrolde canlandırdığı “Yamaç Koçovalı” karakteri ile kariyer zirvesi yaşayan ünlü ve yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli hakkında herkesi şok eden bir gerçek ortaya çıktı. İste detaylar...

Yıllar önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı “Mete” karakteriyle iyi bir çıkış yakalayan ve buradaki “Ali Kaptan” repliğiyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli, abisi ile gündemi salladı. Ünlü oyuncunun abisi ile aynı dizide oynadığını öğrenenler donup kalıyor.

Aras Bulut İynemli 25 Ağustos 1990’da (31 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelen İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gördü. Eğitim hayatına devam ederken çeşitli reklam filmlerinde küçük rollerle yer alan İynemli, bu dönemde yönetmen Zeynep Günay Tan’ın dikkatini çekti ve kariyerine ilk büyük adımı da Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile attı. Burada canlandırdığı “Mete” karakteriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli’nin, kendisi gibi oyuncu olan abisi Orçun İynemli ile aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Tem 2022 - 12:07 - Magazin

# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer… mask
Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer…
Survivor Batuhan; Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! 3 Yarışmacıyı Birbirine Düşürdü… Sözleriyle Kıyamete Zemin Hazırladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan; Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! 3 Yarışmacıyı Birbirine Düşürdü… Sözleriyle Kıyamete Zemin Hazırladı! Neler Oluyor?
29 Haziran 2022 Çarşamba Akşamı TV’de Hangi Diziler Var? 29 Haziran 2022 Çarşamba Yayın Akışında Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8… mask
29 Haziran 2022 Çarşamba Akşamı TV’de Hangi Diziler Var? 29 Haziran 2022 Çarşamba Yayın Akışında Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8…
Fulya Öztürk’ün Üzeri Çizildi! FOX TV Öyle Bir İsimle Anlaşma Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Midemiz Bulansın Diye!” mask
Fulya Öztürk’ün Üzeri Çizildi! FOX TV Öyle Bir İsimle Anlaşma Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Midemiz Bulansın Diye!”
28 Temmuz 2022 Salı Akşamı TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz 2022 Salı Yayın Akışında Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8… mask
28 Temmuz 2022 Salı Akşamı TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz 2022 Salı Yayın Akışında Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8…
Hakan Ural’ın Yeni Partneri İnci Bakraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor Hayatta Yeni Sunucusu İnci Bakraç Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Hakan Ural’ın Yeni Partneri İnci Bakraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor Hayatta Yeni Sunucusu İnci Bakraç Kimdir, Aslen Nerelidir?
Müge Anlı’nın Düğün Görüntülerini En Yakını İfşa Etti! Hadise Gibi Basına Sızdırmaması İçin Uyarmıştı Ama… Tek Bir Görsel Bile Yetti! mask
Müge Anlı’nın Düğün Görüntülerini En Yakını İfşa Etti! Hadise Gibi Basına Sızdırmaması İçin Uyarmıştı Ama… Tek Bir Görsel Bile Yetti!
Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncayı’nın Neden Öldüğü Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Yürekler Sızım Sızım Sızladı… mask
Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncayı’nın Neden Öldüğü Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Yürekler Sızım Sızım Sızladı…
Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu? Milyonları Şaşkına Çeviren Olay! Koca Gövdesiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yapımcının Ödü Patladı! mask
Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu? Milyonları Şaşkına Çeviren Olay! Koca Gövdesiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yapımcının Ödü Patladı!
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak! mask
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa ve Acun Ilıcalı Sevgili mi? Tüyler Ürperdi; Sonuç Televizyon Kırdırdı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Son Nokta Konuldu… mask
Survivor Nisa ve Acun Ilıcalı Sevgili mi? Tüyler Ürperdi; Sonuç Televizyon Kırdırdı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Son Nokta Konuldu…
Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer… mask
Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer…
Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı; Ortalık Karıştı! Adem Mi, Nisa Mı? Devran Terse Döndü; Milyonlar Oturduğu Yerde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı; Ortalık Karıştı! Adem Mi, Nisa Mı? Devran Terse Döndü; Milyonlar Oturduğu Yerde Kaldı! Neler Oluyor?
Tozluyaka Dizisinin Önder’i Tayanç Ayaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Sally Ghalayini ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Tozluyaka Dizisinin Önder’i Tayanç Ayaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Sally Ghalayini ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Tozluyaka Dizisinin Derya’sı Dolunay Soysert Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri (Cemre) Ecem Çalhan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Tozluyaka Dizisinin Derya’sı Dolunay Soysert Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri (Cemre) Ecem Çalhan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Oktay Kaynarca’ya Hayatının Darbesi İndirildi! EDHO’nun Yine Hatırı Vardı; Elini Kolunu Sallayıp Çıktı, Gitti! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor… mask
Oktay Kaynarca’ya Hayatının Darbesi İndirildi! EDHO’nun Yine Hatırı Vardı; Elini Kolunu Sallayıp Çıktı, Gitti! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor…
Rabia Soytürk Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Caner Topçu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Rabia Soytürk Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Caner Topçu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Survivor Nisa’nın Şampiyonluk İçin Kaç SMS Aldığı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Canlı Yayında Duyurdu; Adem, Ayşe, Batuhan Mosmor Olacak… mask
Survivor Nisa’nın Şampiyonluk İçin Kaç SMS Aldığı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Canlı Yayında Duyurdu; Adem, Ayşe, Batuhan Mosmor Olacak…
Survivor Adem Kılıççı'nın Nişanlısı Nil Şenver Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Adem Kılıççı ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Survivor Adem Kılıççı'nın Nişanlısı Nil Şenver Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Adem Kılıççı ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Survivor Batuhan’ı Acun Ilıcalı Rezil Rüsva Etti! Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! “Herkes Haddini Bilecek!” Canlı Yayını İnletti! mask
Survivor Batuhan’ı Acun Ilıcalı Rezil Rüsva Etti! Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! “Herkes Haddini Bilecek!” Canlı Yayını İnletti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Çukur Dizisinin Yamaç’ı Abisiyle Ters Köşe Yaptı! Durum Bildiğini Gibi Değil; Aynı Dizide Bile Oynamışlar! Gören Duyan Şok Oluyor! mask
Çukur Dizisinin Yamaç’ı Abisiyle Ters Köşe Yaptı! Durum Bildiğini Gibi Değil; Aynı Dizide Bile Oynamışlar! Gören Duyan Şok Oluyor!
Nasipse Olur Filmi Konusu Nedir? Nasipse Olur Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak? mask
Nasipse Olur Filmi Konusu Nedir? Nasipse Olur Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?
Survivor Nisa ve Acun Ilıcalı Sevgili mi? Tüyler Ürperdi; Sonuç Televizyon Kırdırdı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Son Nokta Konuldu… mask
Survivor Nisa ve Acun Ilıcalı Sevgili mi? Tüyler Ürperdi; Sonuç Televizyon Kırdırdı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Son Nokta Konuldu…
Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer… mask
Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer…
Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı; Ortalık Karıştı! Adem Mi, Nisa Mı? Devran Terse Döndü; Milyonlar Oturduğu Yerde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı; Ortalık Karıştı! Adem Mi, Nisa Mı? Devran Terse Döndü; Milyonlar Oturduğu Yerde Kaldı! Neler Oluyor?
Tozluyaka Dizisinin Önder’i Tayanç Ayaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Sally Ghalayini ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Tozluyaka Dizisinin Önder’i Tayanç Ayaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Sally Ghalayini ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL