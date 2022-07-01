- 01 Tem 2022 - 21:36

Survivor Kupası Nisa’dan Alındı; Adem’e Veriliyor! Acun Ilıcalı Nasıl Açıklayacağını Şaşırdı; Her Şey Bir Gün Sürdü! Sonuçlar Ortaya Çıktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalığı birbirine karıştıracak bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Nisa’ya verilen kupanın alındığı Adem Kılıççı’ya verilmesi herkesi şok etti. Acun Ilıcalı’nın nasıl bu durumu açıklayacağı merak konusu olurken; her şeyin sadece bir gün sürmesi akılları yerinden etti. Peki, çıkan sonuçlar neler?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bir sezon daha geride kaldı! Survivor yarışmasının final koltuklarında oturan Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasından kupanın sahibi ise Nisa Bölükbaşı olmuştu. Survivor Nisa’nın kupayı kazanması ise tepkilere neden olmuştu. Ortaya atılan bir iddia ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Tem 2022 - 21:36 Ankara- Yaşam

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