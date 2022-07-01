Survivor Kupası Nisa’dan Alındı; Adem’e Veriliyor! Acun Ilıcalı Nasıl Açıklayacağını Şaşırdı; Her Şey Bir Gün Sürdü! Sonuçlar Ortaya Çıktı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalığı birbirine karıştıracak bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Nisa’ya verilen kupanın alındığı Adem Kılıççı’ya verilmesi herkesi şok etti. Acun Ilıcalı’nın nasıl bu durumu açıklayacağı merak konusu olurken; her şeyin sadece bir gün sürmesi akılları yerinden etti. Peki, çıkan sonuçlar neler?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bir sezon daha geride kaldı! Survivor yarışmasının final koltuklarında oturan Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasından kupanın sahibi ise Nisa Bölükbaşı olmuştu. Survivor Nisa’nın kupayı kazanması ise tepkilere neden olmuştu. Ortaya atılan bir iddia ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.