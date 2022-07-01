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01 Tem 2022 - 21:36

Survivor Kupası Nisa’dan Alındı; Adem’e Veriliyor! Acun Ilıcalı Nasıl Açıklayacağını Şaşırdı; Her Şey Bir Gün Sürdü! Sonuçlar Ortaya Çıktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalığı birbirine karıştıracak bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Nisa’ya verilen kupanın alındığı Adem Kılıççı’ya verilmesi herkesi şok etti. Acun Ilıcalı’nın nasıl bu durumu açıklayacağı merak konusu olurken; her şeyin sadece bir gün sürmesi akılları yerinden etti. Peki, çıkan sonuçlar neler?