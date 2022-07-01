Anasayfa/

Foto Galeri/

01 Tem 2022 - 21:36

Seda Sayan Ceketinin Altına Giydiği Dantelli Çamaşırla Nefes Kesti! Kırmızıları Çekti; “60 Yaşındayım” Demedi! Fiziğini Genç Kızları Çatlatıyor…

Kısa bir süre önce 7. kez evliliğini yapan Seda Sayan, sosyal medyayı salladı geçti. Ceketinin altına giymiş olduğu nefes kesici, dantelli sütyeniyle bir bakanı bir daha baktıran Seda Sayan, kırmızılar içerisindeki halleriyle hayranlarını şok etti. Yakın zamanda 60 yaşına girecek olan Seda Sayan’ın fiziği ise genç kızların çatır çatır çatlamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…