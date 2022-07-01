- 01 Tem 2022 - 21:36

Seda Sayan Ceketinin Altına Giydiği Dantelli Çamaşırla Nefes Kesti! Kırmızıları Çekti; “60 Yaşındayım” Demedi! Fiziğini Genç Kızları Çatlatıyor…

Kısa bir süre önce 7. kez evliliğini yapan Seda Sayan, sosyal medyayı salladı geçti. Ceketinin altına giymiş olduğu nefes kesici, dantelli sütyeniyle bir bakanı bir daha baktıran Seda Sayan, kırmızılar içerisindeki halleriyle hayranlarını şok etti. Yakın zamanda 60 yaşına girecek olan Seda Sayan’ın fiziği ise genç kızların çatır çatır çatlamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı olay yaratan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde biricik aşkı Çağlar Ökten’le dünya evine girmişti. 7. kez evlenen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla dünya evine girince ortalık çok fena karışmıştı. Seda Sayan, aralarındaki yaş farkının kendileri için bir engele teşkil etmediğini dile getirmişti. Yeni bir aşka yelken açan Seda Sayan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu sütyenli paylaşım sosyal medyayı yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Tem 2022 - 21:36 Ankara- Yaşam

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