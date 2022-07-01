Seda Sayan Ceketinin Altına Giydiği Dantelli Çamaşırla Nefes Kesti! Kırmızıları Çekti; “60 Yaşındayım” Demedi! Fiziğini Genç Kızları Çatlatıyor…
Kısa bir süre önce 7. kez evliliğini yapan Seda Sayan, sosyal medyayı salladı geçti. Ceketinin altına giymiş olduğu nefes kesici, dantelli sütyeniyle bir bakanı bir daha baktıran Seda Sayan, kırmızılar içerisindeki halleriyle hayranlarını şok etti. Yakın zamanda 60 yaşına girecek olan Seda Sayan’ın fiziği ise genç kızların çatır çatır çatlamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı olay yaratan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde biricik aşkı Çağlar Ökten’le dünya evine girmişti. 7. kez evlenen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla dünya evine girince ortalık çok fena karışmıştı. Seda Sayan, aralarındaki yaş farkının kendileri için bir engele teşkil etmediğini dile getirmişti. Yeni bir aşka yelken açan Seda Sayan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu sütyenli paylaşım sosyal medyayı yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.