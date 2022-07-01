- 01 Tem 2022 - 21:36

Aysun Kayacı'nın Son Yeni Hali Paylaşılmıştı! Kadın Başkası Çıktı… Yıllardır Ortalıkta Yok; Öldü Mü, Kaldı Mı Bilinmiyor! İşin Perde Arkası Aralandı…

Bir dönem dile getirdiği “Dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir mi?” sözleriyle tüm dikkatleri çekmeyi başarmış olan, yıllar geçmiş olmasına rağmen hala bu sözlerle anılan ünlü oyuncu, sunucu ve manken Aysun Kayacı, son günlerde sosyal medyada yayılan bir fotoğrafın ardından yeniden gündemi salladı. Hatırlanacağı üzere Bilal Özcan geçtiğimiz günlerde, Aysun Kayacı’nın son hali olduğunu söylediği bir fotoğrafı yayınında paylaşmıştı. İşte detaylar...

Bu paylaşımla birlikte gündeme yeniden gelen Aysun Kayacı hakkında herkesi şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Çok uzun zamandır ekranlarda yüzünü göstermeyen Aysun Kayacı’ya ait olduğu söylenen fotoğraflarla ilgili sır perdesi aralandı. Ünlü manken, oyuncu ve sunucu Aysun Kayacı 20 Mayıs 1979’da (43 yaşında) İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi.

Olaylı bir çocukluk geçirdiğini açıklamış olan Aysun Kayacı, alkolik olduğunu söylediği babası Selahattin Kayacı’nın kendisine, annesine ve Canan isimli kız kardeşine şiddet uyguladığını anlatmış ve annesi Asuman Kayacı ile babası Selahattin Kayacı’nın bu nedenle boşandığını dile getirmişti. Ancak Selahattin Kayacı bu iddiaları yalanlamıştı. Uzun yıllar Türkiye’nin adını en sık andığı isimlerden biri olan ve güzelliğiyle her döneme damgasını vuran Aysun Kayacı ile ilgili şok gerçekler ortaya çıktı.

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01 Tem 2022 - 21:36 - Magazin

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