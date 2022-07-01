İrem Derici'ye Şok Soru: Galerinde Kaç Çıplak Fotoğrafın Var? Öyle Sorular Geliyor Ki, Yüzler Mosmor!
İrem Derici’ye gelen her sorunun cevabı bir itiraf içerisince etkinlik adeta röportaja dönüştü. İrem Derici’nin ilk kez itiraf ettiği o durumlar ise, herkesi bir hayli güldürdü! Peki, İrem Derici’nin galerisinde kaç çıplak fotoğraf var? İrem Derici’nin alkollüyken yaptığı en saçma şey ne? İşte, merak edilenler...
Geçtiğimiz gün takipçileriyle bir soru cevap etkinliği gerçekleştiren İrem Derici’ye gelen her sorunun cevabı bir itiraf içerisince etkinlik adeta röportaja dönüştü. İrem Derici’nin ilk kez itiraf ettiği o durumlar ise, herkesi bir hayli güldürdü! Peki, İrem Derici’nin galerisinde kaç çıplak fotoğraf var? İrem Derici’nin alkollüyken yaptığı en saçma şey ne? İrem Derici kendisini seksi buluyor mu? İşte, detaylar…
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01 Tem 2022 - 23:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.