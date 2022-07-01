İrem Derici'ye Şok Soru: Galerinde Kaç Çıplak Fotoğrafın Var? Öyle Sorular Geliyor Ki, Yüzler Mosmor!

Geçtiğimiz gün takipçileriyle bir soru cevap etkinliği gerçekleştiren İrem Derici’ye gelen her sorunun cevabı bir itiraf içerisince etkinlik adeta röportaja dönüştü. İrem Derici’nin ilk kez itiraf ettiği o durumlar ise, herkesi bir hayli güldürdü! Peki, İrem Derici’nin galerisinde kaç çıplak fotoğraf var? İrem Derici’nin alkollüyken yaptığı en saçma şey ne? İrem Derici kendisini seksi buluyor mu? İşte, detaylar…

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