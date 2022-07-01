- 01 Tem 2022 - 22:41

Masterchef'e Yeni Panorama ve Ekstra Masaları Kuruluyor! Acun Ilıcalı Emir, Serhat ve Barbaros'a Teklif Sundu… Milyonlar Ters Köşe Olacak… Geliyorlar!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye başlayacak! Heyecanla beklenen Masterchef yarışması için Acun Ilıcalı’nın çalışmalara başladığı gündeme bomba gibi düştü. Masterchef Ekstra ve Masterchef Panorama masalarının kurulacağı sonunda açıklandı! O isimlere giden teklifler ise herkesin şaşkına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef yarışması için sayılı saatler kaldı! Survivor yarışmasının bitmesiyle birlikte kadrosunu oluşturmaya başlayacak olan Masterchef yarışması; Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından sunulacak! Masterchef yarışması için Acun Ilıcalı’nın işlemlere başladığı ve masaları kurduğu ortaya çıktı! Peki, hangi isimler yarışmanın yorumculuğunu yapacak?

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01 Tem 2022 - 22:41 Ankara- Yaşam

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