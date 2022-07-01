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01 Tem 2022 - 22:41

Masterchef'e Yeni Panorama ve Ekstra Masaları Kuruluyor! Acun Ilıcalı Emir, Serhat ve Barbaros'a Teklif Sundu… Milyonlar Ters Köşe Olacak… Geliyorlar!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye başlayacak! Heyecanla beklenen Masterchef yarışması için Acun Ilıcalı’nın çalışmalara başladığı gündeme bomba gibi düştü. Masterchef Ekstra ve Masterchef Panorama masalarının kurulacağı sonunda açıklandı! O isimlere giden teklifler ise herkesin şaşkına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…