- 01 Tem 2022 - 22:59

Geniş Aile Dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Geniş Aile dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmayı başarmıştı. Toplamda 3 sezon ve 108 bölüm ekranlarda kalan Geniş Aile dizisinde Zuhal Topal, Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Rasim Öztekin ve İlker Ayrık isimleri de başrollerde yer almıştı. Mahalle kültürünün yansıtıldığı komedi türündeki başarılı dizide yer alan ünlü bir oyuncu, dizinin üzerinden geçen yılların ardından geçirdiği değişimle bambaşka birine dönüştü. Geniş Aile dizisinin ünlü oyuncusunu gören şimdi tanıyamıyor… İşte detaylar...

Geniş Aile dizisi 2009 yılında ilk olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı ve dizi daha sonra Star TV ekranlarına geçiş yaptı. Ufuk Özkan’ın “Cevahir” karakterini canlandırdığı, Fırat Tanış’ın ise “Koyu Bilal” karakteriyle yer aldığı dizide Zuhal Topal da komşu kızı “Şukufe” karakterini canlandırmıştı. Mahalle kültürünü komedi türünde ekranlara taşıyan ve aile sıcaklığını yansıtan başarılı dizi, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı dizide başrol oyuncusu Ufuk Özkan ise şimdilerde geçirdiği değişimle hayrete düşürüyor.

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01 Tem 2022 - 22:59 - Gündem

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