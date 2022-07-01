Geniş Aile Dizisinin Oyuncusu Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Geniş Aile dizisi 2009 yılında ilk olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı ve dizi daha sonra Star TV ekranlarına geçiş yaptı. Ufuk Özkan’ın “Cevahir” karakterini canlandırdığı, Fırat Tanış’ın ise “Koyu Bilal” karakteriyle yer aldığı dizide Zuhal Topal da komşu kızı “Şukufe” karakterini canlandırmıştı. Mahalle kültürünü komedi türünde ekranlara taşıyan ve aile sıcaklığını yansıtan başarılı dizi, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı dizide başrol oyuncusu Ufuk Özkan ise şimdilerde geçirdiği değişimle hayrete düşürüyor.

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