Buse Varol’dan Alişan’ı Kıskançlıktan Çatlatacak Pozlar! “İkinci Çocuktan Sonra Bir Haller Oldu!” Alişan’ın Hamlesi…

Magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çiftlerden biri olan Alişan ve Buse Varol çifti, zor günleri ardında bırakmayı başardı. Şimdilerde işlerine odaklanan çiftten Buse Varol, geçtiğimiz gün iddialı bir fotoğraf paylaştı. O paylaşıma Alişan’ın verdiği tepki ise, herkesi şaşırttı. Peki, Buse Varol ne paylaştı? Buse Varol nasıl bir paylaşım yaptı? Buse Varol’un paylaşımına Alişan yorum yaptı mı, ne yorumu yaptı? İşte, detaylar…

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