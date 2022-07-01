Buse Varol’dan Alişan’ı Kıskançlıktan Çatlatacak Pozlar! “İkinci Çocuktan Sonra Bir Haller Oldu!” Alişan’ın Hamlesi…
Buse Varol, geçtiğimiz gün iddialı bir fotoğraf paylaştı. O paylaşıma Alişan’ın verdiği tepki ise, herkesi şaşırttı. Peki, Buse Varol ne paylaştı? İşte, merak edilen detaylar...
Magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çiftlerden biri olan Alişan ve Buse Varol çifti, zor günleri ardında bırakmayı başardı. Şimdilerde işlerine odaklanan çiftten Buse Varol, geçtiğimiz gün iddialı bir fotoğraf paylaştı. O paylaşıma Alişan’ın verdiği tepki ise, herkesi şaşırttı. Peki, Buse Varol ne paylaştı? Buse Varol nasıl bir paylaşım yaptı? Buse Varol’un paylaşımına Alişan yorum yaptı mı, ne yorumu yaptı? İşte, detaylar…
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01 Tem 2022 - 21:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.