Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!”

Survivor All Star programı 15 Ocak 2022’de ilk bölümüyle ekranlara geldi ve aylarca devam eden program sonunda final yaptı. 36 yarışmacı ile başlayan programda haftalar boyunca yarışmacılar birer birer elendi ve son dörde Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı isimleri kaldı. Sevilen yarışma programının 29 Haziran gecesinde ekranlara gelen yarı final bölümünde Batuhan ve Ayşe şampiyonluğa veda ederken, 30 Haziran gecesindeki final bölümünde ise Nisa şampiyonluğunu ilan etti. Programda final heyecanı yaşanırken, Survivor All Star yarışmacılarından Berna Keklikler’in derin yırtmaçlı elbisesi ayrı bir olay yarattı.

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