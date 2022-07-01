Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!”
Survivor All Star programı, 29 Haziran gecesinde yarı final bölümüyle, 30 Haziran Perşembe gecesinde ise final bölümüyle ekranlara geldi. Survivor All Star yarışmacılarından Berna Keklikler’in yarı final bölümünde giydiği derin bacak yırtmaçlı elbisesi herkesi şaşkına çevirirken, Survivor Berna’nın derin dekolteli pozları da yürekleri yaktı. Berna’nın iç çamaşırını görenler sosyal medyada “Aman sevgilin görmesin” yorumlarında bulundu. İşte detaylar...
Survivor All Star programı 15 Ocak 2022’de ilk bölümüyle ekranlara geldi ve aylarca devam eden program sonunda final yaptı. 36 yarışmacı ile başlayan programda haftalar boyunca yarışmacılar birer birer elendi ve son dörde Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı isimleri kaldı. Sevilen yarışma programının 29 Haziran gecesinde ekranlara gelen yarı final bölümünde Batuhan ve Ayşe şampiyonluğa veda ederken, 30 Haziran gecesindeki final bölümünde ise Nisa şampiyonluğunu ilan etti. Programda final heyecanı yaşanırken, Survivor All Star yarışmacılarından Berna Keklikler’in derin yırtmaçlı elbisesi ayrı bir olay yarattı.
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01 Tem 2022 - 21:39 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.