- 01 Tem 2022 - 21:39

Behzat Ç. İçin Bomba Transfer! Ne Yamaç, Ne Vartolu… Çukur Dizisinden Öyle Bir İsim Geliyor Ki… “Bu Kadarı da Pes!”

Behzat Ç. serisi bu kez de “Çekiç ve Gül: Behzat Ç.” ismi ile seyirci karşısına çıkacağını duyurdu. Hazırlıkların devam ettiği Behzat Ç.’ye son dahil olan isim ise, Show TV ekranlarının efsanesi Çukur’dan çıktı! Peki, Behzat Ç. yeniden mi başlıyor? Çekiç ve Gül: Behzat Ç. ne zaman başlıyor, nerede yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

Yılların eskitemediği yapımlardan biri olan Behzat Ç. geçen onca yılın ardından bir kez daha seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Yeni sezonda seyircisi ile buluşmaya devam edecek olan Behzat Ç. serisi bu kez de “Çekiç ve Gül: Behzat Ç.” ismi ile seyirci karşısına çıkacağını duyurdu. Hazırlıkların devam ettiği Behzat Ç.’ye son dahil olan isim ise, Show TV ekranlarının efsanesi Çukur’dan çıktı! Peki, Behzat Ç. yeniden mi başlıyor? Çekiç ve Gül: Behzat Ç. ne zaman başlıyor, nerede yayınlanacak? Çekiç ve Gül: Behzat Ç. konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

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01 Tem 2022 - 21:39 - Dizi Haberleri

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