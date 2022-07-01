Behzat Ç. İçin Bomba Transfer! Ne Yamaç, Ne Vartolu… Çukur Dizisinden Öyle Bir İsim Geliyor Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Behzat Ç. serisi bu kez de “Çekiç ve Gül: Behzat Ç.” ismi ile seyirci karşısına çıkacağını duyurdu. Hazırlıkların devam ettiği Behzat Ç.’ye son dahil olan isim ise, Show TV ekranlarının efsanesi Çukur’dan çıktı! Peki, Behzat Ç. yeniden mi başlıyor? Çekiç ve Gül: Behzat Ç. ne zaman başlıyor, nerede yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...
Yılların eskitemediği yapımlardan biri olan Behzat Ç. geçen onca yılın ardından bir kez daha seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Yeni sezonda seyircisi ile buluşmaya devam edecek olan Behzat Ç. serisi bu kez de “Çekiç ve Gül: Behzat Ç.” ismi ile seyirci karşısına çıkacağını duyurdu. Hazırlıkların devam ettiği Behzat Ç.’ye son dahil olan isim ise, Show TV ekranlarının efsanesi Çukur’dan çıktı! Peki, Behzat Ç. yeniden mi başlıyor? Çekiç ve Gül: Behzat Ç. ne zaman başlıyor, nerede yayınlanacak? Çekiç ve Gül: Behzat Ç. konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
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01 Tem 2022 - 21:39 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.