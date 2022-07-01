Leyla ile Mecnun Dizisinden Yürek Yakan Ayrılık! Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi; Veda Sebebi Çılgına Çevirdi!
Exxen dijital yayın platformu ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya başlayan Leyla ile Mecnun dizisinden yeni sezon öncesinde seyircisini üzecek kötü bir haber geldi. Dizinin başrollerinden biri ikinci sezonda yer almayacağını veda paylaşımı ile duyurdu! Peki, Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon olacak mı, yeni sezonu ne zaman? İşte, merak edilenler...
Sekiz yıl aranın ardından Exxen dijital yayın platformu ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya başlayan Leyla ile Mecnun dizisinden yeni sezon öncesinde seyircisini üzecek kötü bir haber geldi. Dizinin başrollerinden biri ikinci sezonda yer almayacağını veda paylaşımı ile duyurdu! Peki, Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon olacak mı, yeni sezonu ne zaman? Leyla ile Mecnun dizisinden ayrılan oyuncu kim? İşte, detaylar…Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
01 Tem 2022 - 21:39 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.