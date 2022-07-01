Özge Özpirinççi’nin Karnı Burnunda Halleri Şok Etti! Sır Gibi Saklamıştı; Bir Bir Paylaştı! Sadece Birkaç Ay Önce… “Yok Artık!”

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Özge Özpirinçci, doğumu yapar yapmaz jet hızıyla setlere geri dönmüş, önce İlk ve Son, ardından ise Yakamoz isimli iki ayrı dijital dizi ile seyirci karşısına çıkmıştı. Şimdilerde sezon arasının tadını çıkaran Özge Özpirinçci’den hamileliğine ilişkin ilk kez paylaşım geldi! Peki, Özge Özpirinçci ne paylaştı? Özge Özpirinçci’nin fotoğrafına kimler yorum yaptı? Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları Mercan kime benziyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...