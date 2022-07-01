Özge Özpirinççi’nin Karnı Burnunda Halleri Şok Etti! Sır Gibi Saklamıştı; Bir Bir Paylaştı! Sadece Birkaç Ay Önce… “Yok Artık!”
Özge Özpirinçci’den hamileliğine ilişkin ilk kez paylaşım geldi! Peki, Özge Özpirinçci ne paylaştı? Özge Özpirinçci’nin fotoğrafına kimler yorum yaptı? İşte, merak edilenler...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Özge Özpirinçci, doğumu yapar yapmaz jet hızıyla setlere geri dönmüş, önce İlk ve Son, ardından ise Yakamoz isimli iki ayrı dijital dizi ile seyirci karşısına çıkmıştı. Şimdilerde sezon arasının tadını çıkaran Özge Özpirinçci’den hamileliğine ilişkin ilk kez paylaşım geldi! Peki, Özge Özpirinçci ne paylaştı? Özge Özpirinçci’nin fotoğrafına kimler yorum yaptı? Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları Mercan kime benziyor? İşte, detaylar…
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01 Tem 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.