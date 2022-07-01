- 01 Tem 2022 - 21:39

İsmail Hacıoğlu’nun Eski Eşi Minilere Doymadı! Kanlı Bıçaklı Olup Boşanmışlardı; Son Hali Nefesleri Kesti! “Bu Kadarı da Pes!”

Duygu Kaya Kumarki’den yeni bir fotoğraf geldi. Oldukça iddialı bir fotoğraf paylaşımı yapan Duygu Kaya Kumarki’nin fotoğrafına gelen yorumlar ise, ağızları açık bıraktı! Peki, İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Duygu Kaya Kumarki ne paylaştı? İşte, ayrıntılar...

İsmail Hacıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Duygu Kaya Kumarki, şimdilerde olayları ardından bıraktı. Bir süre önce kızıyla tatile çıkan Duygu Kaya Kumarki’den yeni bir fotoğraf geldi. Oldukça iddialı bir fotoğraf paylaşımı yapan Duygu Kaya Kumarki’nin fotoğrafına gelen yorumlar ise, ağızları açık bıraktı! Peki, İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Duygu Kaya Kumarki ne paylaştı? Duygu Kaya Kumarki nasıl bir paylaşım yaptı? Duygu Kaya Kumarki’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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01 Tem 2022 - 21:39 - Magazin

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