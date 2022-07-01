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01 Tem 2022 - 16:28

Şeyma Subaşı’nın Hayatı Tehlikede mi? Seveni, Sevmeyeni Herkes Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı milyonlarca hayranını ve takipçisini endişelendirdi! Hayatının tehlikede olduğu konuşulan Şeyma Subaşı, sevenini ve sevmeyenini hüngür hüngür ağlattı! Öyle bir şey ortaya çıktı ki, sosyal medya ‘Şeyma Subaşı’ diyerek hop indi, hop kalktı! Peki, neler oluyor?