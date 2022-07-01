Şeyma Subaşı’nın Hayatı Tehlikede mi? Seveni, Sevmeyeni Herkes Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı milyonlarca hayranını ve takipçisini endişelendirdi! Hayatının tehlikede olduğu konuşulan Şeyma Subaşı, sevenini ve sevmeyenini hüngür hüngür ağlattı! Öyle bir şey ortaya çıktı ki, sosyal medya ‘Şeyma Subaşı’ diyerek hop indi, hop kalktı! Peki, neler oluyor?
Acun Ilıcalı’yla olan ilişkisiyle ününe ün katan Şeyma Subaşı, 1 yıl evli kaldıktan sonra boşanma kararı almıştı. Acun Ilıcalı, evliyken bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, herkesin şaşırmasına neden olacak hamlelerde bulunmuştu. Şeyma Subaşı en son Mısırlı iş insanı Meedo’yla yollarını ayırmaya karar vermişti. Nişan yüzüklerini atan Şeyma Subaşı ve Mısırlı Meedo, bir daha aşk yaşayamayacaklarını duyurmuştu. Meedo’dan sonra birçok isimle anılan Şeyma Subaşı’nın hayatının tehlikede olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.