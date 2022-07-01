- 01 Tem 2022 - 16:28 G: 01 Tem 2022 - 16:36

Şeyma Subaşı’nın Hayatı Tehlikede mi? Seveni, Sevmeyeni Herkes Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı milyonlarca hayranını ve takipçisini endişelendirdi! Hayatının tehlikede olduğu konuşulan Şeyma Subaşı, sevenini ve sevmeyenini hüngür hüngür ağlattı! Öyle bir şey ortaya çıktı ki, sosyal medya ‘Şeyma Subaşı’ diyerek hop indi, hop kalktı! Peki, neler oluyor?

Acun Ilıcalı’yla olan ilişkisiyle ününe ün katan Şeyma Subaşı, 1 yıl evli kaldıktan sonra boşanma kararı almıştı. Acun Ilıcalı, evliyken bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, herkesin şaşırmasına neden olacak hamlelerde bulunmuştu. Şeyma Subaşı en son Mısırlı iş insanı Meedo’yla yollarını ayırmaya karar vermişti. Nişan yüzüklerini atan Şeyma Subaşı ve Mısırlı Meedo, bir daha aşk yaşayamayacaklarını duyurmuştu. Meedo’dan sonra birçok isimle anılan Şeyma Subaşı’nın hayatının tehlikede olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Tem 2022 - 16:28 Ankara- Yaşam

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