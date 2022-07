Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Finale Saatler Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Sırtını Döndü Dönecek!

Survivor All Star programı yine her sezonda olduğu gibi 2022 sezonunda da ekranlara damgasını vurmayı başardı. Yarışmacılar arasındaki gergin anlarla, zaman zaman yaşanan kavgalarla ve daha birçok yanıyla her bölümünde gündemi sallayan başarılı yarışma programı, 29 Haziran akşamında ekranlara gelen bölümde yarı final heyecanını izleyicilere aktarmıştı. Ardından programın final gecesi de dün akşam ekranlara yansıdı. Final gecesinde Adem ile Nisa karşı karşıya gelirken, programın şampiyonu da gelen SMS oylarına göre Nisa Bölükbaşı oldu. Ancak finale damgasını vuran bir diğer isim ise Avatar Atakan oldu.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…