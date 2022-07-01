Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Final Gecesi Karıştı… Acun Sırtını Döndü Dönecek!
Sevilen yarışma programında tüm yarışmacılar bu süreçte birer birer adaya veda ederken, final haftasına Ayşe, Batuhan, Adem ve Nisa isimleri kaldı. Başarılı yarışmacılar arasından finale kalanlar ise Nisa ve Adem oldu. 30 Haziran akşamında Survivor All Star’da final heyecanı yaşanırken, Survivor All Star yarışmacısı Avatar Atakan’ın finale saatler kala yaptığı paylaşım ve dile getirdiği açıklamalar adeta olay yarattı. İşte detaylar…
Survivor All Star programı yine her sezonda olduğu gibi 2022 sezonunda da ekranlara damgasını vurmayı başardı. Yarışmacılar arasındaki gergin anlarla, zaman zaman yaşanan kavgalarla ve daha birçok yanıyla her bölümünde gündemi sallayan başarılı yarışma programı, 29 Haziran akşamında ekranlara gelen bölümde yarı final heyecanını izleyicilere aktarmıştı. Ardından programın final gecesi de dün akşam ekranlara yansıdı. Final gecesinde Adem ile Nisa karşı karşıya gelirken, programın şampiyonu da gelen SMS oylarına göre Nisa Bölükbaşı oldu. Ancak finale damgasını vuran bir diğer isim ise Avatar Atakan oldu.
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01 Tem 2022 - 22:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.