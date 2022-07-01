- 01 Tem 2022 - 22:46

Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Final Gecesi Karıştı… Acun Sırtını Döndü Dönecek!

Sevilen yarışma programında tüm yarışmacılar bu süreçte birer birer adaya veda ederken, final haftasına Ayşe, Batuhan, Adem ve Nisa isimleri kaldı. Başarılı yarışmacılar arasından finale kalanlar ise Nisa ve Adem oldu. 30 Haziran akşamında Survivor All Star’da final heyecanı yaşanırken, Survivor All Star yarışmacısı Avatar Atakan’ın finale saatler kala yaptığı paylaşım ve dile getirdiği açıklamalar adeta olay yarattı. İşte detaylar…

Survivor All Star programı yine her sezonda olduğu gibi 2022 sezonunda da ekranlara damgasını vurmayı başardı. Yarışmacılar arasındaki gergin anlarla, zaman zaman yaşanan kavgalarla ve daha birçok yanıyla her bölümünde gündemi sallayan başarılı yarışma programı, 29 Haziran akşamında ekranlara gelen bölümde yarı final heyecanını izleyicilere aktarmıştı. Ardından programın final gecesi de dün akşam ekranlara yansıdı. Final gecesinde Adem ile Nisa karşı karşıya gelirken, programın şampiyonu da gelen SMS oylarına göre Nisa Bölükbaşı oldu. Ancak finale damgasını vuran bir diğer isim ise Avatar Atakan oldu.

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01 Tem 2022 - 22:46 - Gündem

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