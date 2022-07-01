Olanlar Oldu Filminin Konusu Nedir? Olanlar Oldu Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir?
Ünlü komedyen Ata Demirer’in imzasının bulunduğu Olanlar Oldu filmi seyircileri güldürmeyi başarırken filmin detayları merak konusu oldu. Olanlar Oldu filminin konusu nedir? Film nerede ve ne zaman çekilmiştir? Olanlar Oldu filminin oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Türkiye’nin yetiştirdiği başarılı sinema ve stand-up oyuncularından komedyen Ata Demirer sevilen komedi filmlerinin arasına Olanlar Oldu filmini de eklemişti. 2017 yılında vizyona giren film sinemaseverler tarafından tam not alırken gişe de oldukça iyi rakamlara erişti. 13.682.930 TL gişe geliri elde eden film seyirciler tarafından da beğenileri kazanmayı başardı. Başarılı stand-upları ve sevilen Eyvah Eyvah film serileri ile izleyenleri kahkahaya boğmayı başaran Ata Demirer, yapımlarının arasına Olanlar Oldu filmini de dahil etmişti. Oldukça sevilen ve merak edilen filmin konusu ise şu şekilde.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
01 Tem 2022 - 17:03 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.