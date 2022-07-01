Olanlar Oldu Filminin Konusu Nedir? Olanlar Oldu Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir?

Türkiye’nin yetiştirdiği başarılı sinema ve stand-up oyuncularından komedyen Ata Demirer sevilen komedi filmlerinin arasına Olanlar Oldu filmini de eklemişti. 2017 yılında vizyona giren film sinemaseverler tarafından tam not alırken gişe de oldukça iyi rakamlara erişti. 13.682.930 TL gişe geliri elde eden film seyirciler tarafından da beğenileri kazanmayı başardı. Başarılı stand-upları ve sevilen Eyvah Eyvah film serileri ile izleyenleri kahkahaya boğmayı başaran Ata Demirer, yapımlarının arasına Olanlar Oldu filmini de dahil etmişti. Oldukça sevilen ve merak edilen filmin konusu ise şu şekilde.

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