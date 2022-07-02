Sigara Fiyatlarına Beklenen Zam Geldi! En Düşüğü 48 Lira Oldu; İsyanlar Arka Arkaya Geliyor! 2 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ Sigara fiyatlarına zam mı geldi?
Sigara fiyatlarına gelen son dakika zammı özellikle tütün içicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Sigara fiyatlarına gelen son dakika zammı ise görenlerin şoka uğramasına neden oldu! En düşüğü 48 lira olduğu görülürken; isyanlarda arka arkaya gelmeye başladı! 2 Temmuz sigara fiyatlarının güncel hali ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M üzerine araştırma yapan sigara içicileri Yılbaşından bu yana kadar tam tamın 8 lira değerinde zam almışlardı. Ocak ayına kadar sigara fiyatlarının ara ara dönemlerde artması ise kafalarda soru işareti olmuştu. Milyonlarca insanın tek keyfi olan sigara, zamlarıyla tepkileri toplamıştı. Birçok kişi sigaranın zamlı hallerine; “Bu kadarı da yazık günah” yorumunda bulunmuştu. Peki, 2 Temmuz itibariyle sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigara Fiyatlarına Beklenen Zam Geldi! En Düşüğü 48 Lira Oldu;
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan zam açıklaması geldi. Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sosyal medya hesabından sigara zammını paylaşan Aybaş, 2 TL'lik bir daha zam geldiğini duyurdu.
En düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 48 TL oldu.
GÜNCEL EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI
İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları
Bianca - 27,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
Winston Slender: 26 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
LD: 25,5 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Marlboro Roll 50: 27,00 TL
Marlboro: 29,00 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.