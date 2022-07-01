- 01 Tem 2022 - 17:24 G: 01 Tem 2022 - 17:28

Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi! En Düşüğü 48 Lira Oldu; İsyanlar Arka Arkaya Geliyor! 1 Temmuz Sigara Fiyatları Açıklandı!

Sigara fiyatlarına gelen son dakika zammı özellikle tütün içicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Sigara fiyatlarına gelen son dakika zammı ise görenlerin şoka uğramasına neden oldu! En düşüğü 48 lira olduğu görülürken; isyanlarda arka arkaya gelmeye başladı! 1 Temmuz sigara fiyatlarının güncel hali ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M üzerine araştırma yapan sigara içicileri Yılbaşından bu yana kadar tam tamın 8 lira değerinde zam almışlardı. Ocak ayına kadar sigara fiyatlarının ara ara dönemlerde artması ise kafalarda soru işareti olmuştu. Milyonlarca insanın tek keyfi olan sigara, zamlarıyla tepkileri toplamıştı. Birçok kişi sigaranın zamlı hallerine; “Bu kadarı da yazık günah” yorumunda bulunmuştu. Peki, 1 Temmuz itibariyle sigara fiyatları ne kadar oldu?

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01 Tem 2022 - 17:24 Ankara- Yaşam

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Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi! En Düşüğü 48 Lira Oldu; İsyanlar Arka Arkaya Geliyor! 1 Temmuz Sigara Fiyatları Açıklandı! mask
Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi! En Düşüğü 48 Lira Oldu; İsyanlar Arka Arkaya Geliyor! 1 Temmuz Sigara Fiyatları Açıklandı!
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