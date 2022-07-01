Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi! En Düşüğü 48 Lira Oldu; İsyanlar Arka Arkaya Geliyor! 1 Temmuz Sigara Fiyatları Açıklandı!

Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M üzerine araştırma yapan sigara içicileri Yılbaşından bu yana kadar tam tamın 8 lira değerinde zam almışlardı. Ocak ayına kadar sigara fiyatlarının ara ara dönemlerde artması ise kafalarda soru işareti olmuştu. Milyonlarca insanın tek keyfi olan sigara, zamlarıyla tepkileri toplamıştı. Birçok kişi sigaranın zamlı hallerine; “Bu kadarı da yazık günah” yorumunda bulunmuştu. Peki, 1 Temmuz itibariyle sigara fiyatları ne kadar oldu?

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