Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi! En Düşüğü 48 Lira Oldu; İsyanlar Arka Arkaya Geliyor! 1 Temmuz Sigara Fiyatları Açıklandı!
Sigara fiyatlarına gelen son dakika zammı özellikle tütün içicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Sigara fiyatlarına gelen son dakika zammı ise görenlerin şoka uğramasına neden oldu! En düşüğü 48 lira olduğu görülürken; isyanlarda arka arkaya gelmeye başladı! 1 Temmuz sigara fiyatlarının güncel hali ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M üzerine araştırma yapan sigara içicileri Yılbaşından bu yana kadar tam tamın 8 lira değerinde zam almışlardı. Ocak ayına kadar sigara fiyatlarının ara ara dönemlerde artması ise kafalarda soru işareti olmuştu. Milyonlarca insanın tek keyfi olan sigara, zamlarıyla tepkileri toplamıştı. Birçok kişi sigaranın zamlı hallerine; “Bu kadarı da yazık günah” yorumunda bulunmuştu. Peki, 1 Temmuz itibariyle sigara fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.