Batuhan Aydar Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Batuhan Aydar Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı? Batuhan Aydar’ın Burcu Nedir?

9 Ağustos 1990 yılında dünyaya gelmiş Batuhan Ayar, başarılı şekilde oyunculuk kariyerini sürdürmektedir. Çok küçük yaşlardan itibaren televizyon ekranlarında boy gösteren ünlü oyuncu kameralar karşısına hayatında ilk defa Türkiye’nin en önemli sanatçılarından olan Barış Manço’nun 7’den 77’ye adlı programında gelmiştir. Ufak yaşlardan itibaren sinema ve televizyona karşı büyük ilgisi bulunan Batuhan Aydar İlkokulu Turhan Mediha Tansel İlköğretim Okulunda, Ortaokulu Adnan Kahveci Ortaokulunda, Lise örenimini ise Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra ise Üniversite hayatına Anadolu Üniversitesi’nde devam eden Batuhan Aydar, Radyo ve Televizyon bölümünü başarı ile bitirmiştir.

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