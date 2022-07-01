Batuhan Aydar Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Batuhan Aydar Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı? Batuhan Aydar’ın Burcu Nedir?
Son zamanlarda yıldızı parlayan genç oyuncu Batuhan Aydar kimdir? Ekranlarda sıkça görmeye başladığımız Batuhan Aydar kaç yaşında? Batuhan Aydar’ın memleketi nere? Batuhan Aydar hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte merek edilen tüm detaylar…
9 Ağustos 1990 yılında dünyaya gelmiş Batuhan Ayar, başarılı şekilde oyunculuk kariyerini sürdürmektedir. Çok küçük yaşlardan itibaren televizyon ekranlarında boy gösteren ünlü oyuncu kameralar karşısına hayatında ilk defa Türkiye’nin en önemli sanatçılarından olan Barış Manço’nun 7’den 77’ye adlı programında gelmiştir. Ufak yaşlardan itibaren sinema ve televizyona karşı büyük ilgisi bulunan Batuhan Aydar İlkokulu Turhan Mediha Tansel İlköğretim Okulunda, Ortaokulu Adnan Kahveci Ortaokulunda, Lise örenimini ise Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra ise Üniversite hayatına Anadolu Üniversitesi’nde devam eden Batuhan Aydar, Radyo ve Televizyon bölümünü başarı ile bitirmiştir.
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01 Tem 2022 - 22:53 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.