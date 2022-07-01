- 01 Tem 2022 - 17:50 G: 01 Tem 2022 - 18:00

Batuhan Aydar Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Batuhan Aydar Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı? Batuhan Aydar’ın Burcu Nedir?

Son zamanlarda yıldızı parlayan genç oyuncu Batuhan Aydar kimdir? Ekranlarda sıkça görmeye başladığımız Batuhan Aydar kaç yaşında? Batuhan Aydar’ın memleketi nere? Batuhan Aydar hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte merek edilen tüm detaylar…

9 Ağustos 1990 yılında dünyaya gelmiş Batuhan Ayar, başarılı şekilde oyunculuk kariyerini sürdürmektedir. Çok küçük yaşlardan itibaren televizyon ekranlarında boy gösteren ünlü oyuncu kameralar karşısına hayatında ilk defa Türkiye’nin en önemli sanatçılarından olan Barış Manço’nun 7’den 77’ye adlı programında gelmiştir. Ufak yaşlardan itibaren sinema ve televizyona karşı büyük ilgisi bulunan Batuhan Aydar İlkokulu Turhan Mediha Tansel İlköğretim Okulunda, Ortaokulu Adnan Kahveci Ortaokulunda, Lise örenimini ise Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra ise Üniversite hayatına Anadolu Üniversitesi’nde devam eden Batuhan Aydar, Radyo ve Televizyon bölümünü başarı ile bitirmiştir.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

01 Tem 2022 - 17:50 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Finale Saatler Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Sırtını Döndü Dönecek! mask
Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Finale Saatler Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Sırtını Döndü Dönecek!
Olanlar Oldu Filminin Konusu Nedir? Olanlar Oldu Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? mask
Olanlar Oldu Filminin Konusu Nedir? Olanlar Oldu Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir?
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!” mask
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!”
Geniş Aile Dizisinin Oyuncusu Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü! mask
Geniş Aile Dizisinin Oyuncusu Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Ebru Polat Durdurulamıyor! Kalçasını Salladı; Sosyal Medya İkiye Ayrıldı! “Hiç Utanma Kalmadı!” Görenler Donup Kalıyor… mask
Ebru Polat Durdurulamıyor! Kalçasını Salladı; Sosyal Medya İkiye Ayrıldı! “Hiç Utanma Kalmadı!” Görenler Donup Kalıyor…
Çember: Yolun Sonundaki Kız Filminin Konusu Nedir? Çember: Yolun Sonundaki Kız Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak? mask
Çember: Yolun Sonundaki Kız Filminin Konusu Nedir? Çember: Yolun Sonundaki Kız Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?
Burcu Özberk’ten Olay Yaratan Paylaşım! Tüyleri Ürpertti; Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı! “Zamanında…” Sosyal Medya İnliyor… mask
Burcu Özberk’ten Olay Yaratan Paylaşım! Tüyleri Ürpertti; Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı! “Zamanında…” Sosyal Medya İnliyor…
Nasipse Olur Filmi Konusu Nedir? Nasipse Olur Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak? mask
Nasipse Olur Filmi Konusu Nedir? Nasipse Olur Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?
Asgari Ücret İçin Son İmza Atıldı! Bundan Sonra Milyonlar Bu Rakamı Alacak! Recep Tayyip Erdoğan Açıklayacak… Tam Tamına… mask
Asgari Ücret İçin Son İmza Atıldı! Bundan Sonra Milyonlar Bu Rakamı Alacak! Recep Tayyip Erdoğan Açıklayacak… Tam Tamına…
Sert Sorular'ın Sunucusu Taha Hüseyin Karagöz Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Taha Hüseyin Karagöz Ne Mezunudur? mask
Sert Sorular'ın Sunucusu Taha Hüseyin Karagöz Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Taha Hüseyin Karagöz Ne Mezunudur?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Fahriye Evcen Yine Zarafetini Konuşturdu! 2,5 Hamile Halleriyle Akılları Başlardan Aldı! “Burak Özçivit Kıskanmasın!” Sosyal Medyayı Salladı! mask
Fahriye Evcen Yine Zarafetini Konuşturdu! 2,5 Hamile Halleriyle Akılları Başlardan Aldı! “Burak Özçivit Kıskanmasın!” Sosyal Medyayı Salladı!
Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Finale Saatler Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Sırtını Döndü Dönecek! mask
Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Finale Saatler Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Sırtını Döndü Dönecek!
Şeyma Subaşı’nın Hayatı Tehlikede mi? Seveni, Sevmeyeni Herkes Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki… mask
Şeyma Subaşı’nın Hayatı Tehlikede mi? Seveni, Sevmeyeni Herkes Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…
Aleyna Tilki Direk Dansıyla Olay Oldu! “Bir Kere Adam Akıllı Giyin!” Pozları Yine Olay Oldu; Odasından Paylaşıp… mask
Aleyna Tilki Direk Dansıyla Olay Oldu! “Bir Kere Adam Akıllı Giyin!” Pozları Yine Olay Oldu; Odasından Paylaşıp…
Survivor Batuhan’ın Elinden Arabası Alındı! Acun Ilıcalı Ambargoyu Koydu; Resti Çekti… Sıfır Model Aracının Anahtarı… Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan’ın Elinden Arabası Alındı! Acun Ilıcalı Ambargoyu Koydu; Resti Çekti… Sıfır Model Aracının Anahtarı… Neler Oluyor?
Hande Erçel; Kaan Yıldırım’a Resti Çekti! Öyle Bir İsimle Flörtleşiyor Ki… “Hande Kendine Yapma Bunu!” Yorumlar Gırla… mask
Hande Erçel; Kaan Yıldırım’a Resti Çekti! Öyle Bir İsimle Flörtleşiyor Ki… “Hande Kendine Yapma Bunu!” Yorumlar Gırla…
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!” mask
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!”
Özge Özpirinççi’nin Karnı Burnunda Halleri Şok Etti! Sır Gibi Saklamıştı; Bir Bir Paylaştı! Sadece Birkaç Ay Önce… “Yok Artık!” mask
Özge Özpirinççi’nin Karnı Burnunda Halleri Şok Etti! Sır Gibi Saklamıştı; Bir Bir Paylaştı! Sadece Birkaç Ay Önce… “Yok Artık!”
İsmail Hacıoğlu’nun Eski Eşi Minilere Doymadı! Kanlı Bıçaklı Olup Boşanmışlardı; Son Hali Nefesleri Kesti! “Bu Kadarı da Pes!” mask
İsmail Hacıoğlu’nun Eski Eşi Minilere Doymadı! Kanlı Bıçaklı Olup Boşanmışlardı; Son Hali Nefesleri Kesti! “Bu Kadarı da Pes!”
Geniş Aile Dizisinin Oyuncusu Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü! mask
Geniş Aile Dizisinin Oyuncusu Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fahriye Evcen Yine Zarafetini Konuşturdu! 2,5 Hamile Halleriyle Akılları Başlardan Aldı! “Burak Özçivit Kıskanmasın!” Sosyal Medyayı Salladı! mask
Fahriye Evcen Yine Zarafetini Konuşturdu! 2,5 Hamile Halleriyle Akılları Başlardan Aldı! “Burak Özçivit Kıskanmasın!” Sosyal Medyayı Salladı!
Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi! En Düşüğü 48 Lira Oldu; İsyanlar Arka Arkaya Geliyor! 1 Temmuz Sigara Fiyatları Açıklandı! mask
Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi! En Düşüğü 48 Lira Oldu; İsyanlar Arka Arkaya Geliyor! 1 Temmuz Sigara Fiyatları Açıklandı!
Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Finale Saatler Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Sırtını Döndü Dönecek! mask
Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Finale Saatler Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Sırtını Döndü Dönecek!
Olanlar Oldu Filminin Konusu Nedir? Olanlar Oldu Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? mask
Olanlar Oldu Filminin Konusu Nedir? Olanlar Oldu Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir?
Şeyma Subaşı’nın Hayatı Tehlikede mi? Seveni, Sevmeyeni Herkes Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki… mask
Şeyma Subaşı’nın Hayatı Tehlikede mi? Seveni, Sevmeyeni Herkes Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…
Aleyna Tilki Direk Dansıyla Olay Oldu! “Bir Kere Adam Akıllı Giyin!” Pozları Yine Olay Oldu; Odasından Paylaşıp… mask
Aleyna Tilki Direk Dansıyla Olay Oldu! “Bir Kere Adam Akıllı Giyin!” Pozları Yine Olay Oldu; Odasından Paylaşıp…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL