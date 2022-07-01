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01 Tem 2022 - 18:27

Survivor Adem Kılıççı ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Survivor Yarışmasından Sonra Film Koptu; “Bir Daha Gelmem” Demişti, Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki kez finalist, bir kez şampiyon olarak duyuran Adem Kılıççı ve Acun Ilıcalı birbirine girdi! Survivor yarışmasından sonra film öyle bir koptu ki, göreler şok oldu! “Bir daha gelmem” diyen Adem Kılıççı’nın tek bir hamlesi herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…