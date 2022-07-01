Survivor Adem Kılıççı ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Survivor Yarışmasından Sonra Film Koptu; “Bir Daha Gelmem” Demişti, Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki kez finalist, bir kez şampiyon olarak duyuran Adem Kılıççı ve Acun Ilıcalı birbirine girdi! Survivor yarışmasından sonra film öyle bir koptu ki, göreler şok oldu! “Bir daha gelmem” diyen Adem Kılıççı’nın tek bir hamlesi herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasında bir final yaşanmıştı. Adem Kılıççı finalden eli boş dönerken; Nisa Bölükbaşı ise kupayla çıkış yapmıştı. Tam 12 yıl sonra kadın şampiyon olarak adını duyuran Nisa Bölükbaşı sevenlerini mutlu etmişti! Adem Kılıççı ise yarışmadan sonra öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.