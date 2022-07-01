- 01 Tem 2022 - 22:47

Acun Ilıcalı’nın 10 Yıl Önce Mahkemelik Olduğu Yarışmacı Ortaya Çıktı! Ekstra Programını İnletmişti… Merve Büyüksaraç Olayının Perde Arkası Aralandı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık dün çok fena karışmıştı. Acun Ilıcalı, 10 yıl önce davalık olduğu yarışmacının ismini vermeden açıklamalar yapması sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Birçok kişi ise 10 yıl önce hangi yarışmacıyla Acun Ilıcalı’nın mahkemelik olduğunu araştırmaya başladı! Ekstra programını inleten Acun Ilıcalı, büyük şoku yaşattı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’dan hemen sonra ekranlara gelen Ekstra programını 10 yıl önceki davayla inleten Acun Ilıcalı, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Peki, neler oluyor?

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01 Tem 2022 - 22:47 Ankara- Yaşam

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