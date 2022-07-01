Acun Ilıcalı’nın 10 Yıl Önce Mahkemelik Olduğu Yarışmacı Ortaya Çıktı! Ekstra Programını İnletmişti… Merve Büyüksaraç Olayının Perde Arkası Aralandı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık dün çok fena karışmıştı. Acun Ilıcalı, 10 yıl önce davalık olduğu yarışmacının ismini vermeden açıklamalar yapması sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Birçok kişi ise 10 yıl önce hangi yarışmacıyla Acun Ilıcalı’nın mahkemelik olduğunu araştırmaya başladı! Ekstra programını inleten Acun Ilıcalı, büyük şoku yaşattı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’dan hemen sonra ekranlara gelen Ekstra programını 10 yıl önceki davayla inleten Acun Ilıcalı, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.