2 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 2 Temmuz 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Güne elektrik kesintilerinin etkisi altında başlamış olan Ankaralılar, bugün şehrin dört bir yanında devam eden elektrik şebekesi iyileştirme çalışmalarından kaynaklanan kesintiler ile karşı karşıya kalıyor. Peki, 2 Temmuz Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 2 Temmuz Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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