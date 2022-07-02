- 02 Tem 2022 - 10:26 G: 02 Tem 2022 - 10:29

2 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Güne elektrik kesintilerinin etkisi altında başlamış olan Ankaralılar, bugün şehrin dört bir yanında devam eden elektrik şebekesi iyileştirme çalışmalarından kaynaklanan kesintiler ile karşı karşıya kalıyor. Peki, 2 Temmuz Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 2 Temmuz Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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02 Tem 2022 - 10:26 - Yaşam

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