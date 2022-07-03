Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Temmuz 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 3 Temmuz 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Güne elektrik kesintilerinin etkisi altında başlamış olan Ankaralılar, bugün şehrin dört bir yanında devam eden elektrik şebekesi iyileştirme çalışmalarından kaynaklanan kesintiler ile karşı karşıya kalıyor. Peki, 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
03.07.2022 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GİCİK.., 3100, 3039
Bakım Çalışması
03.07.2022 12:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GİCİK.., 3148
Bakım Çalışması
05.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 220, 230/6, 220/1, 215/1, 216/1, 219, 221, 223/1
Bakım Çalışması
06.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 119, KARDELEN, MALAZGİRT, HUZUR, 117
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 17 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
05.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3388/1, 3158, 3300
Bakım Çalışması
04.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKUPABDAL
Bakım Çalışması
04.07.2022 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖĞRETMENLER, 1540, 2563, 1529, ALİ METİN TOKDEMİR, 1532, 1530, 1528, 1524
Bakım Çalışması
04.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALLIBABA, HACIYOLU
Bakım Çalışması
04.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALLIBABA, BAŞÇAVUŞ, ETHEM KÖSLÜ
Bakım Çalışması
04.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ETHEM KÖSLÜ, BAĞLAR, BALLIBABA
Bakım Çalışması
05.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR MUMCU
Bakım Çalışması
05.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR MUMCU
Bakım Çalışması
05.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR MUMCU
Bakım Çalışması
06.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAMA SİTESİ
Bakım Çalışması
06.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALACAATLI, 3332, 3322, GAMA SİTESİ
Bakım Çalışması
06.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3322, GAMA SİTESİ
Bakım Çalışması
05.07.2022 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2133, 2128, 2126, ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN, 2127, 2125, 2129, 2124, 2130, 2119, 2131
Bakım Çalışması
06.07.2022 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKIRMAK, DİCLE, 2051, AKARÇAY, ARDA, DALAMAN, ÇORUH, TUNCA, 2044, İNCEDERE, MURAT, PERİSUYU, SULTAN SUYU, ULUIRMAK, 2054, 189, 2045
Bakım Çalışması
05.07.2022 10:40 - 15:40
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2158, 2128, 2159, 2127, ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN, 2126, DUMLUPINAR, 2118
Bakım Çalışması
05.07.2022 11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1469, EROL YAŞAR TÜRKALP, BUDAPEŞTE, ÖĞRETMENLER
Bakım Çalışması
06.07.2022 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OKUL, KAŞİF HOCA, AYDIK, CAMİ, ÇAYIRLIK, ESENLER, GÖRDÜK, SARAYCIK, TIP FAKÜLTESİ, ŞEHİT CELALEDDİN ÖZDEMİR, MÜNZEVİLER, ŞEHİT HAKKI ÇELİK
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 13 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
03.07.2022 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 45, ŞEHİT SİNAN ÖZARSLAN, 1401, 55, SELÇUKLULAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ
Bakım Çalışması
05.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3388/1, 3158, 3300
Bakım Çalışması
04.07.2022 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖĞRETMENLER, 1540, 2563, 1529, ALİ METİN TOKDEMİR, 1532, 1530, 1528, 1524
Bakım Çalışması
04.07.2022 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1544, 1555
Bakım Çalışması
04.07.2022 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1852, 1949, 1851
Bakım Çalışması
05.07.2022 14:00 - 18:59
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIL, KIZILIRMAK, GÜVERCİN, SAKARYA
Bakım Çalışması
05.07.2022 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKINCI, 315
Bakım Çalışması
04.07.2022 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DUMLUPINAR BULVARI_3, DUMLUPINAR
Bakım Çalışması
04.07.2022 11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5328
Bakım Çalışması
05.07.2022 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1803, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET_SİLİNECEK, FATİH SULTAN MEHMET....-, 1804, 1802
Bakım Çalışması
05.07.2022 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.İNÖNÜ
Bakım Çalışması
06.07.2022 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1444, 1450/1, 1450, FABRİKA, ŞEHİT MUHARREM TAŞTEPE, 1452, ETİLER, 1453, 1449, 1445
Bakım Çalışması
06.07.2022 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1544, 1921, 1918, 1819, KÜRŞAT, 1937, 1917, 1926, 1920, 1822, 1922, 1924, 1923, 520, 1820, 1821, 1823, İSTASYON, AKŞEMSETTİN, MERT
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
06.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZEN, İSTİKLAL, PALMİYE, ŞEHİT HAKKI SÖZER., CUMHURİYET, 19 MAYIS., ŞEHİT ALPER İNANIR, BEYOĞLU, ÇELİKTEN, KÖROĞLU, BEYAZ
Bakım Çalışması
05.07.2022 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUNUS EMRE_2, FECİR 3, OLGUNLAR, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, GÜLHANE, BADEMLİK, HİSAR 1, ÜLKÜ, CEREN 1, İLİM 4, AĞDA, FECİR 1, AKŞEMSETTİN, USTA, SARIBEYLER, 1_1, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHADET, GELİBOLU, TURGUT REİS_1, ALBAYRAK 1, ZEMZEM, SEYİT GAZİ, ŞAFAK 6, SADIK AHMET, ŞEHİT HÜSEYİN ŞALVİZ, ATAK 3, ŞAFAK 5, HİSAR, ŞEREF, ŞENER, KAHRAMAN 1, BASİRET, ŞEHİT MUAMMER ÖZER, HAFIZ EFENDİ, AKHUN, VEZİR, ANKARA, AKİK 1, SÜREYYA, AKİK 2, BONCUK, İSTİKLAL, BAĞIŞ 4, ÇAYYOLU, AHALİ, AĞAÇ, ALBAYRAK, BEŞEVLER, UMUT 3, MENEKŞE, PERİHAN ÖZKAN, ZİRVE, BAĞIŞ, KATİP ÇELEBİ, CEREN 3, ÇAĞATAY, DEVRİŞAN, DİLİPAK, DAVET, FECİR, FECİR 2, DAHİ 1, DAHİ 2, FİKİR, GÖKÇEK, İLİM 1, İLİM 2, KAHRAMAN 6, İLİM 3, İLİM 5, İLİM 6, İLİM 7, KUMLU, KARAKOÇ, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, MAKAM, HİKMET, SEMA 2, BATTAL GAZİ_1, BAĞIŞ 1, CAN, MOLLA FENARİ, KAHRAMAN 5, KIZILCA, EVLİYA ÇELEBİ 1, BUCAK, LİDER, ŞEHİT İSMAİL KANSU, BAHADIR, CEREN 2, BAĞIŞ 2, YELKEN, KAHRAMAN 2, AYSU, BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, AHESTE, UMUT 4, SEMİZ, AĞILCIK, KAMPÜS, GÜLGÜN, UMUT 2, BAĞIŞ 3, KARAMAN KÜME, AKİK-, UMUT 1, AMİR, NUMANLAR, BELGE
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
03.07.2022 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 210, 209, 211
Bakım Çalışması
03.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENIHISAR, OYMAK, YILMAZ ODABAŞI, DERYA, BURÇAK, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, ÜRÜN, ÖZGESU, DERVİŞ.
Bakım Çalışması
03.07.2022 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KESİKTAŞ
Bakım Çalışması
03.07.2022 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 362, 361, AYAŞ ANKARA YOLU, 249., 286, 267, KOLEJ, 368, 284
Bakım Çalışması
04.07.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKLER, BAVLAZ, B KÜMESİ AKKAYA, TATLAR KÖYÜ, TEKKE KÜME
Bakım Çalışması
05.07.2022 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKINCI, 315
Bakım Çalışması
06.07.2022 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SELİN, GÜLSUYU, AHİ MESUD, GÜZELGAH
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
04.07.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1844, 1844 TEZ BÜRO İŞ SİTESİ, 1844 ÖZYÖREMİZ SİTESİ, 1777 ÖZBEREKET SİTESİ, 1777
Bakım Çalışması
04.07.2022 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
04.07.2022 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADANIR
Bakım Çalışması
06.07.2022 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PALANDÖKEN, 2382, 2376, 2378, 2388, 2379, 2377, 2386
Bakım Çalışması
05.07.2022 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1803, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET_SİLİNECEK, FATİH SULTAN MEHMET....-, 1804, 1802
Bakım Çalışması
06.07.2022 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKIRMAK, DİCLE, 2051, AKARÇAY, ARDA, DALAMAN, ÇORUH, TUNCA, 2044, İNCEDERE, MURAT, PERİSUYU, SULTAN SUYU, ULUIRMAK, 2054, 189, 2045
Bakım Çalışması
05.07.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RAJİV GANDHİ, 1611
Bakım Çalışması
05.07.2022 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RAJİV GANDHİ, 1707, 1710, 1711, 1708, 1698, 1782, 1709, 1699, 1701, 1702, 1703, 1704, 1706, 1712, 1696, 1697
Bakım Çalışması
06.07.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1722, 1718, 1711, 1720, 1710, 1723, 1707, 1719, 1712, RAJİV GANDHİ, 1706, 1708, 1716, 1709, 1717, 1721, 1724, 1724 60 YIL 1 KISIM, 1617
Bakım Çalışması
06.07.2022 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1788, 1714, 1714 GÜVENGİR LİDER, 1727, 1786
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03 Tem 2022 - 07:40 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.