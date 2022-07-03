Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Temmuz 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 3 Temmuz 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Güne elektrik kesintilerinin etkisi altında başlamış olan Ankaralılar, bugün şehrin dört bir yanında devam eden elektrik şebekesi iyileştirme çalışmalarından kaynaklanan kesintiler ile karşı karşıya kalıyor. Peki, 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

03.07.2022 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GİCİK.., 3100, 3039

Bakım Çalışması

03.07.2022 12:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GİCİK.., 3148

Bakım Çalışması

05.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 220, 230/6, 220/1, 215/1, 216/1, 219, 221, 223/1

Bakım Çalışması

06.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 119, KARDELEN, MALAZGİRT, HUZUR, 117

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 17 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

05.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3388/1, 3158, 3300

Bakım Çalışması

04.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAKUPABDAL

Bakım Çalışması

04.07.2022 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖĞRETMENLER, 1540, 2563, 1529, ALİ METİN TOKDEMİR, 1532, 1530, 1528, 1524

Bakım Çalışması

04.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALLIBABA, HACIYOLU

Bakım Çalışması

04.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALLIBABA, BAŞÇAVUŞ, ETHEM KÖSLÜ

Bakım Çalışması

04.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ETHEM KÖSLÜ, BAĞLAR, BALLIBABA

Bakım Çalışması

05.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR MUMCU

Bakım Çalışması

05.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR MUMCU

Bakım Çalışması

05.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR MUMCU

Bakım Çalışması

06.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GAMA SİTESİ

Bakım Çalışması

06.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALACAATLI, 3332, 3322, GAMA SİTESİ

Bakım Çalışması

06.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3322, GAMA SİTESİ

Bakım Çalışması

05.07.2022 10:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2133, 2128, 2126, ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN, 2127, 2125, 2129, 2124, 2130, 2119, 2131

Bakım Çalışması

06.07.2022 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖKIRMAK, DİCLE, 2051, AKARÇAY, ARDA, DALAMAN, ÇORUH, TUNCA, 2044, İNCEDERE, MURAT, PERİSUYU, SULTAN SUYU, ULUIRMAK, 2054, 189, 2045

Bakım Çalışması

05.07.2022 10:40 - 15:40

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2158, 2128, 2159, 2127, ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN, 2126, DUMLUPINAR, 2118

Bakım Çalışması

05.07.2022 11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1469, EROL YAŞAR TÜRKALP, BUDAPEŞTE, ÖĞRETMENLER

Bakım Çalışması

06.07.2022 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OKUL, KAŞİF HOCA, AYDIK, CAMİ, ÇAYIRLIK, ESENLER, GÖRDÜK, SARAYCIK, TIP FAKÜLTESİ, ŞEHİT CELALEDDİN ÖZDEMİR, MÜNZEVİLER, ŞEHİT HAKKI ÇELİK

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 13 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

03.07.2022 14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 45, ŞEHİT SİNAN ÖZARSLAN, 1401, 55, SELÇUKLULAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ

Bakım Çalışması

05.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3388/1, 3158, 3300

Bakım Çalışması

04.07.2022 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖĞRETMENLER, 1540, 2563, 1529, ALİ METİN TOKDEMİR, 1532, 1530, 1528, 1524

Bakım Çalışması

04.07.2022 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1544, 1555

Bakım Çalışması

04.07.2022 14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1852, 1949, 1851

Bakım Çalışması

05.07.2022 14:00 - 18:59

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIL, KIZILIRMAK, GÜVERCİN, SAKARYA

Bakım Çalışması

05.07.2022 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKINCI, 315

Bakım Çalışması

04.07.2022 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DUMLUPINAR BULVARI_3, DUMLUPINAR

Bakım Çalışması

04.07.2022 11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5328

Bakım Çalışması

05.07.2022 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1803, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET_SİLİNECEK, FATİH SULTAN MEHMET....-, 1804, 1802

Bakım Çalışması

05.07.2022 10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2.İNÖNÜ

Bakım Çalışması

06.07.2022 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1444, 1450/1, 1450, FABRİKA, ŞEHİT MUHARREM TAŞTEPE, 1452, ETİLER, 1453, 1449, 1445

Bakım Çalışması

06.07.2022 14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1544, 1921, 1918, 1819, KÜRŞAT, 1937, 1917, 1926, 1920, 1822, 1922, 1924, 1923, 520, 1820, 1821, 1823, İSTASYON, AKŞEMSETTİN, MERT

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

06.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZEN, İSTİKLAL, PALMİYE, ŞEHİT HAKKI SÖZER., CUMHURİYET, 19 MAYIS., ŞEHİT ALPER İNANIR, BEYOĞLU, ÇELİKTEN, KÖROĞLU, BEYAZ

Bakım Çalışması

05.07.2022 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUNUS EMRE_2, FECİR 3, OLGUNLAR, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, GÜLHANE, BADEMLİK, HİSAR 1, ÜLKÜ, CEREN 1, İLİM 4, AĞDA, FECİR 1, AKŞEMSETTİN, USTA, SARIBEYLER, 1_1, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHADET, GELİBOLU, TURGUT REİS_1, ALBAYRAK 1, ZEMZEM, SEYİT GAZİ, ŞAFAK 6, SADIK AHMET, ŞEHİT HÜSEYİN ŞALVİZ, ATAK 3, ŞAFAK 5, HİSAR, ŞEREF, ŞENER, KAHRAMAN 1, BASİRET, ŞEHİT MUAMMER ÖZER, HAFIZ EFENDİ, AKHUN, VEZİR, ANKARA, AKİK 1, SÜREYYA, AKİK 2, BONCUK, İSTİKLAL, BAĞIŞ 4, ÇAYYOLU, AHALİ, AĞAÇ, ALBAYRAK, BEŞEVLER, UMUT 3, MENEKŞE, PERİHAN ÖZKAN, ZİRVE, BAĞIŞ, KATİP ÇELEBİ, CEREN 3, ÇAĞATAY, DEVRİŞAN, DİLİPAK, DAVET, FECİR, FECİR 2, DAHİ 1, DAHİ 2, FİKİR, GÖKÇEK, İLİM 1, İLİM 2, KAHRAMAN 6, İLİM 3, İLİM 5, İLİM 6, İLİM 7, KUMLU, KARAKOÇ, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, MAKAM, HİKMET, SEMA 2, BATTAL GAZİ_1, BAĞIŞ 1, CAN, MOLLA FENARİ, KAHRAMAN 5, KIZILCA, EVLİYA ÇELEBİ 1, BUCAK, LİDER, ŞEHİT İSMAİL KANSU, BAHADIR, CEREN 2, BAĞIŞ 2, YELKEN, KAHRAMAN 2, AYSU, BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, AHESTE, UMUT 4, SEMİZ, AĞILCIK, KAMPÜS, GÜLGÜN, UMUT 2, BAĞIŞ 3, KARAMAN KÜME, AKİK-, UMUT 1, AMİR, NUMANLAR, BELGE

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

03.07.2022 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 210, 209, 211

Bakım Çalışması

03.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENIHISAR, OYMAK, YILMAZ ODABAŞI, DERYA, BURÇAK, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, ÜRÜN, ÖZGESU, DERVİŞ.

Bakım Çalışması

03.07.2022 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESİKTAŞ

Bakım Çalışması

03.07.2022 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 362, 361, AYAŞ ANKARA YOLU, 249., 286, 267, KOLEJ, 368, 284

Bakım Çalışması

04.07.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖKLER, BAVLAZ, B KÜMESİ AKKAYA, TATLAR KÖYÜ, TEKKE KÜME

Bakım Çalışması

05.07.2022 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKINCI, 315

Bakım Çalışması

06.07.2022 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SELİN, GÜLSUYU, AHİ MESUD, GÜZELGAH

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

04.07.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1844, 1844 TEZ BÜRO İŞ SİTESİ, 1844 ÖZYÖREMİZ SİTESİ, 1777 ÖZBEREKET SİTESİ, 1777

Bakım Çalışması

04.07.2022 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

Bakım Çalışması

04.07.2022 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADANIR

Bakım Çalışması

06.07.2022 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PALANDÖKEN, 2382, 2376, 2378, 2388, 2379, 2377, 2386

Bakım Çalışması

05.07.2022 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1803, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET_SİLİNECEK, FATİH SULTAN MEHMET....-, 1804, 1802

Bakım Çalışması

06.07.2022 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖKIRMAK, DİCLE, 2051, AKARÇAY, ARDA, DALAMAN, ÇORUH, TUNCA, 2044, İNCEDERE, MURAT, PERİSUYU, SULTAN SUYU, ULUIRMAK, 2054, 189, 2045

Bakım Çalışması

05.07.2022 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RAJİV GANDHİ, 1611

Bakım Çalışması

05.07.2022 13:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RAJİV GANDHİ, 1707, 1710, 1711, 1708, 1698, 1782, 1709, 1699, 1701, 1702, 1703, 1704, 1706, 1712, 1696, 1697

Bakım Çalışması

06.07.2022 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1722, 1718, 1711, 1720, 1710, 1723, 1707, 1719, 1712, RAJİV GANDHİ, 1706, 1708, 1716, 1709, 1717, 1721, 1724, 1724 60 YIL 1 KISIM, 1617

Bakım Çalışması

06.07.2022 13:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1788, 1714, 1714 GÜVENGİR LİDER, 1727, 1786

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...