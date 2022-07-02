- 02 Tem 2022 - 10:35 G: 02 Tem 2022 - 10:39

Survivor Batuhan Acun Ilıcalı'ya Mektup Yazdı, Ortalık Karıştı! Batuhan'nın Yazdığı Mektubun Detayları Ortaya Çıktı! Meğer…

Ekranlara Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğu ile veda eden Survivor All Star 2022 yarışmasının yankıları sürmeye bugün de devam etti. Ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya’nın annesinin sözleri üzerine başlayan “Batuhan’ın hakkı yendi, yenmedi” tartışmasına bugün bir de Acun Ilıcalı’nın Batuhan’a mektup yazması olay oldu. İşte Batuhan mektubu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranlara Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğu ile veda eden Survivor All Star 2022 yarışmasının yankıları sürmeye bugün de devam etti. Ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya’nın annesinin sözleri üzerine başlayan “Batuhan’ın hakkı yendi, yenmedi” tartışmasına bugün bir de Acun Ilıcalı’nın Batuhan’a mektup yazıp, yazmadığı sorusu eklendi. Peki, Survivor Batuhan mektup olayı ne? Acun Ilıcalı Batuhan'a mektup yazdı mı? Survivor Batuhan Acun Ilıcalı'ya mı mektup yazdı? İşte, detaylar…

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02 Tem 2022 - 10:35 - Survivor 2022

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