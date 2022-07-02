- 02 Tem 2022 - 12:10

Hadise’nin Murda ile Şarmaş Dolaş Hallerini Görenler Şok Oldu! Kocası Mehmet Dinçerler “Yapma, Etme” Dedikçe…

Bir süredir evlendikten sonra değişen tarzı ile gündemlerden düşmeyen Hadise’den herkesi şoke edecek bir klip geldi. Rap dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Murda ile klip çeken Hadise, İmdat isimli şarkı için kamera karşısına geçti. İşte sarmaş dolaş görüntüleri ile Hadise'den son detaylar...

Bir süredir evlendikten sonra değişen tarzı ile gündemlerden düşmeyen Hadise’den herkesi şoke edecek bir klip geldi. Rap dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Murda ile klip çeken Hadise, İmdat isimli şarkı için kamera karşısına geçti. Ancak, klipte Hadise ile Murda’nın oldukça tutkulu olması Hadise’nin hayranlarının aklına Mehmet Dinçerler’i getirdi! Peki, Hadise kim ile düet yaptı, klip çekti? Hadise ile Murda’nın düeti yayınlandı mı? Hadise – Murda İmdat şarkısı çıktı mı? İşte, detaylar…

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02 Tem 2022 - 12:10 - Magazin

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