Masterchef Yarışmacısından Mehmet Şefe Şok “Saygısızlık!” Geldiğine Geleceğine Bin Pişman Oldu… Stüdyodakiler “Sus” Dedikçe…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef sonunda tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye başladı! İlk turu geçmek için kıyasıya bir mücadele veren Masterchef yarışmacıları, şampiyon olmak istedikleri yolda ilk adımı atmışlardı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Masterchef’te yapılan tek bir yanlış, seyirci tarafından “saygısızlık” olarak yorumlandı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı ve “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’te geçtiğimiz sezon Eren Kaşıkçı kupayı kaldıran isim olmuştu. Masterchef yarışmasının yayınlanan bölümü yine eğlence dolu bir şekilde geçmişti. Şefleri çok özlediklerini dile getiren seyirciler; özellikle Mehmet Yalçınkaya’yla ayrı bir bağlarının olduğunu duyurmuşlardı. Yeni bölüm fragmanında yaşanan tek bir olaysa herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.