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02 Tem 2022 - 10:56

Masterchef Yarışmacısından Mehmet Şefe Şok “Saygısızlık!” Geldiğine Geleceğine Bin Pişman Oldu… Stüdyodakiler “Sus” Dedikçe…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef sonunda tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye başladı! İlk turu geçmek için kıyasıya bir mücadele veren Masterchef yarışmacıları, şampiyon olmak istedikleri yolda ilk adımı atmışlardı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Masterchef’te yapılan tek bir yanlış, seyirci tarafından “saygısızlık” olarak yorumlandı! Peki, neler oluyor?