Survivor Nisa, Ogeday Girişken’e Aşkını Haykırdı! Canlı Yayın, Acun Medya, 83 Milyon Demedi; Annesi Babası İzlerken… “6 Ay Sessiz Kalınca…”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı, gündemi salladı geçti! Ogeday Girişken’le aşk yaşadığı bilinen ama konu hakkında hiçbir zaman konuşmayan Nisa Bölükbaşı, canlı yayın, Acun Medya, 83 milyon demeden ilk kez neler hissettiğini ve neler yaşadığını anne – babası izlerken açıkladı! 6 ay sessiz kalan Nisa Bölükbaşı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez görülen Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrasında Barış Murat Yağcı’yla yakınlaşmıştı. Survivor 2022 döneminde ise Nisa Bölükbaşı artık Ogeday Girişken’le sevgili olmuştu. Yarışmada hem eski sevgilisi hem yeni sevgilisi bulunurken; yarışan Nisa Bölükbaşı öyle bir açıklamada bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.