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02 Tem 2022 - 11:56

Survivor Nisa, Ogeday Girişken’e Aşkını Haykırdı! Canlı Yayın, Acun Medya, 83 Milyon Demedi; Annesi Babası İzlerken… “6 Ay Sessiz Kalınca…”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı, gündemi salladı geçti! Ogeday Girişken’le aşk yaşadığı bilinen ama konu hakkında hiçbir zaman konuşmayan Nisa Bölükbaşı, canlı yayın, Acun Medya, 83 milyon demeden ilk kez neler hissettiğini ve neler yaşadığını anne – babası izlerken açıkladı! 6 ay sessiz kalan Nisa Bölükbaşı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…