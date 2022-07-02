Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik İçin Ödediği Parayla Şoku Yaşattı! “O Hiç Ayçiçek Yağı Almamış Ki, Nereden Bilsin!” Tam Tamına…
Popüler isimlerden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un kısa bir süre önce estetik yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Varol’un dudaklarındaki değişim görenlerin ağzının açık kalmasına neden olmuştu. Alişan’ın eşi Buse Varol’un estetik işlem için ödediği para herkesi şok içerisinde bıraktı! Birçok kişi Buse Varol’un estetik için ödediği parayı duyunca; esprili bir dille “O hiç Ayçiçek yağı almamış ki, nereden bilsin” sözlerini dile getirmişti. Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz aylarda yeni bir diziye başlayacağını duyuran Alişan’ın eşi Buse Varol, dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Hem oyunculuk eğitimleri alan hem de bölgesel incelme işlemleri yaptıran Buse Varol, gözle görülür bir değişime imzasını atmıştı. 50 santimden fazla incelen Buse Varol, en son olarak estetik yaptırmıştı. Peki, Buse Varol dudaklarına yaptırdığı estetik için ne kadar ödedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.