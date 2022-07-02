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02 Tem 2022 - 13:53

Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik İçin Ödediği Parayla Şoku Yaşattı! “O Hiç Ayçiçek Yağı Almamış Ki, Nereden Bilsin!” Tam Tamına…

Popüler isimlerden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un kısa bir süre önce estetik yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Varol’un dudaklarındaki değişim görenlerin ağzının açık kalmasına neden olmuştu. Alişan’ın eşi Buse Varol’un estetik işlem için ödediği para herkesi şok içerisinde bıraktı! Birçok kişi Buse Varol’un estetik için ödediği parayı duyunca; esprili bir dille “O hiç Ayçiçek yağı almamış ki, nereden bilsin” sözlerini dile getirmişti. Peki, neler oluyor?