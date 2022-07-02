Ebru Polat Bu Seferde Yarı Çıplak Poz Verdi! Çantasıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! “Hiç Kapatmasaydın!”
Son dönemlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü ve güzel şarkıcı Ebru Polat, sınırları zorlayan bir paylaşımda daha bulundu. Daha önce birçok kez dekolteli ve iddialı pozlarını paylaşarak adından söz ettiren, seslendirdiği şarkılarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz gün kutladığı doğum gününden paylaştığı video ile yine ortalığı sallamıştı. İşte detaylar...
Yeşil elbisesi ile boğaza karşı kalça dansı yaptığı anları paylaşan Ebru Polat, bu kez de sutyensiz paylaşımı ile gündemin tepesine oturmayı başardı. Ünlü ve güzel şarkıcı Ebru Polat, 2007 yılından bu yana Türkiye’de seslendirdiği şarkılarla adından geniş kitlelere söz ettirmeye devam ediyor. Asıl mesleği avukatlık olan Polat, 2007 yılında piyasaya sürdüğü "Çetin Ceviz" isimli albümü ile müzik kariyerine profesyonel anlamda ilk adımı attıktan sonra birçok albüm ve şarkıyla daha gündeme geldi.
Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş ve Sezen Aksu gibi isimlerle çalışan Ebru Polat, bu süreçte güzelliği ve iddialı halleriyle de sık sık magazin gündeminde yer aldı. Son dönemlerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, bir kez daha sınırları zorlayan bir paylaşımda bulundu.
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02 Tem 2022 - 13:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.