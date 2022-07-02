Ebru Polat Bu Seferde Yarı Çıplak Poz Verdi! Çantasıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! “Hiç Kapatmasaydın!”

Yeşil elbisesi ile boğaza karşı kalça dansı yaptığı anları paylaşan Ebru Polat, bu kez de sutyensiz paylaşımı ile gündemin tepesine oturmayı başardı. Ünlü ve güzel şarkıcı Ebru Polat, 2007 yılından bu yana Türkiye’de seslendirdiği şarkılarla adından geniş kitlelere söz ettirmeye devam ediyor. Asıl mesleği avukatlık olan Polat, 2007 yılında piyasaya sürdüğü "Çetin Ceviz" isimli albümü ile müzik kariyerine profesyonel anlamda ilk adımı attıktan sonra birçok albüm ve şarkıyla daha gündeme geldi.

Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş ve Sezen Aksu gibi isimlerle çalışan Ebru Polat, bu süreçte güzelliği ve iddialı halleriyle de sık sık magazin gündeminde yer aldı. Son dönemlerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, bir kez daha sınırları zorlayan bir paylaşımda bulundu.

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